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Amor y Sexo

¿Dejar de bañarse te hace más atractiva? Así funciona el ‘pheromone-maxxing’, la polémica tendencia viral

Si pensabas que el ritual previo a una cita incluía una ducha, desodorante y unas gotas de perfume, una nueva tendencia de TikTok propone exactamente lo contrario.

Septiembre 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Dejar de bañarse te hace más atractiva? Así funciona el ‘pheromone-maxxing’, la polémica tendencia viral

¿Dejar de bañarse te hace más atractiva? Así funciona el ‘pheromone-maxxing’, la polémica tendencia viral

Getty Images

Cuando nos preparamos para una cita, solemos ponernos bonitas, no sólo buscamos que nuestro outfit sea impactante, también queremos oler rico, nos damos una ducha, nos ponemos desodorante y hasta usamos un poco de nuestro perfume favorito; sin embargo, una nueva tendencia en TikTok, propone exactamente lo contrario.

Se trata de ‘pheromone-maxxing’, una tendencia que ya se ha hecho viral en internet, y que propone conservar el olor natural del cuerpo con la idea de que nuestras feromonas nos vuelvan más atractivas, y aunque es una práctica más usada por hombres, hay mujeres que también quieren probarla.

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¿Qué es el ‘pheromone-maxxing’? La nueva tendencia viral de TikTok para las citas

El ‘pheromone-maxxing’ surge de la cultura del maxxing, una tendencia que busca maximizar determinados aspectos, en este caso el olor, que propone reducir las duchas, evitar el desodorante y dejar que se acumule el olor corporal, bajo la creencia de que las supuestas feromonas naturales pueden aumentar el atractivo.

La estrategia surge de la creencia de que los productos perfumados, pueden eliminar o disimular las feromonas naturales que influyen en la atracción y el magnetismo de las personas.

Incluso han aparecido versiones mucho más extremas de la tendencia, como usar ropa sin lavar o consumir la propia orina bajo supuestas explicaciones relacionadas con las toxinas; sin embargo, algunas de estas prácticas pueden representar riesgos para la salud.

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¿Dejar de bañarse te hace más atractiva?

Getty Images

¿El olor natural de las personas realmente es atractivo?

El olor natural de cada persona es único y está influido por factores como la genética, la piel, el sudor y los microorganismos del cuerpo, y aunque puede resultar atractivo en ciertos contextos, no debe confundirse con la falta de higiene.

El problema aparece cuando la tendencia confunde ese fenómeno con la acumulación deliberada de sudor, grasa y suciedad, y por otra parte, no existe evidencia de que dejar de bañarse “concentre” feromonas sexuales hasta convertirlas en un perfume natural que te haga más atractiva o atractivo.

Así que si estás pensando en probar esta estrategia antes de tu próxima cita, quizá haya una alternativa mucho más sencilla: mantener una buena higiene y, si quieres, utilizar una fragancia que te haga sentir cómoda y segura.

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