¿Cuánto tiempo tardan en promedio mujeres y hombres en llegar al orgasmo?

The Journal of Sexual Medicine y The Journal of Urology revelaron cuánto tarda cada género en llegar al codiciado orgasmo durante el sexo

El placer y la experiencia sexual no debe medirse ni calificarse por la duración de la misma. Para el sexo no hay un reglamento universal, pues es íntimo, personal y en ocasiones muy espontáneo. Es por eso que cada pareja tiene su propia rutina y preferencias a la hora de tener intimidad. Si bien cada caso es distinto, un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine en 2008 y realizado por los terapeutas sexuales, Corty y Guardini, reveló el tiempo que debe durar una relación sexual para que sea “adecuada”. De 1 a 2 minutos se considera corto; de 3 a 7 minutos adecuado; de 7 a 13 minutos deseable; más de 30 minutos se considera largo. Y es que todo depende de cuánto tarden los involucrados en el acto en llegar al codiciado clímax.

Usualmente, los hombres llegan más rápido al orgasmo que las mujeres, pues el sexo femenino necesita de una mayor estimulación y atención en sus zonas erógenas para “venirse”. Sin embargo, hay personas que logran llegar al clímax con mayor facilidad que otras, pero ¿cuánto tardan en promedio hombres y mujeres en “terminar” o expermientar un orgasmo? Te revelamos lo que dicen los expertos...

¿Cuánto tardan en promedio mujeres y hombres en llegar al orgasmo?

De acuerdo con The Journal of Sexual Medicine y The Journal of Urology, en promedio, una mujer se tarda aproximadamente 14 minutos en sentir un orgasmo durante la relación sexual, mientras que en la masturbación lo logran en 8 minutos. Claro que esto depende del nivel de excitación y de si se utilizan juguetes sexuales para acelerar el proceso.

Por su parte, a los hombres les toma un promedio de 8.2 minutos tener un orgasmo durante el coito, mientras que pueden lograr eyacular a los 4.8 minutos si se masturban ellos mismos.

Reuerda que cada cuerpo es diferente, al igual que la conexión íntima que existe entre cada pareja, por lo que no existen reglas cuando se trata de experimentar placer.