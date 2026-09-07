¿Te ha pasado que mientras que tú piensas que ese hombre es muy buen partido y te parece guapo, carismático y muy atento, tus amigas piensan todo lo contrario de él? En ocasiones, esto no sucede por cuestión de gustos, sino porque estás idealizando a esa persona. Esto puede pasar durante el enamoramiento, pero también después de una ruptura, en la que parece que tu cerebro tiene una memoria selectiva bastante conveniente: recuerda sus ojos, su voz, la primera cita, aquel mensaje bonito que te envió en la madrugada y las flores que te regaló en tu cumpleaños. Pero curiosamente parece haber olvidado todas las veces que te dejó esperando, las conversaciones que terminaron mal y las veces que te hizo llorar.

Si te preguntas cuánto tiempo tarda el cerebro en dejar de idealizar a un hombre después de una ruptura, hay una respuesta que probablemente no sea la que esperabas: no existe un número exacto de días, pero hay un tiempo aproximado en el que muchas mujeres dejan de ver “perfecto” a un hombre después de terminar con él. La psicología puede darte una idea de por qué idealizas a ese hombre y revela qué te puede ayudar a bajarlo del pedestal ficticio en el que lo tienes.

¿Cuánto tiempo tarda tu cerebro en dejar de idealizar a un hombre? Esto dice la psicología

Primero es importante que sepas que terminar una relación no significa que tus sentimientos desaparezcan al mismo tiempo. Durante una ruptura, el cerebro y la mente tienen que adaptarse a la ausencia de una persona que formaba parte de tu rutina, por lo que es posible que entre en estado de abstinencia en el que sientes que necesitas de forma desesperada a esa persona.

Un estudio reveló que el apego hacia la expareja, la soledad y el malestar psicológico eran muy elevados, pero mejoraban de manera importante con el paso del tiempo. Y es entonces cuando puede surgir la idealización debido a que ya no tienes acceso a una persona, pues tu cerebro termina recordando con más facilidad los momentos que te hicieron sentir bien y dejando en segundo plano todo aquello que no funcionaba.

Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en dejar de idealizarlo? Si bien no existe una fórmula exacta que diga, por ejemplo, “a los 55 días dejarás de ver a ese hombre como el posible amor de tu vida”, se cree que aproximadamente 2 o 3 meses pueden ser suficientes para empezar a notar que la intensidad disminuye, aunque no existe un número mágico de días para dejar de idealizar por completo a una persona.

La evidencia sobre recuperación después de una ruptura muestra que el malestar emocional puede disminuir con el paso de las semanas y los meses, aunque la velocidad cambia muchísimo de una persona a otra y depende de distintos factores, como de cuánto duró la relación, cómo terminó, cuánto apego existía y qué tanto contacto sigues teniendo con esa persona.

La señal de que estás dejando de idealizarlo

Si durante las primeras semanas de ruptura pensabas “era el hombre de mi vida” y ahora, tres meses después, empiezas a pensar “bueno… también tenía ciertos defectos”, felicidades: probablemente tu cerebro ya está bajándolo del pedestal. La idealización empieza a perder fuerza cuando puedes ver a la persona completa y no solamente la versión editada por la nostalgia. Es decir, cuando empieces a recordar también las veces que te hizo sentir mal o poco valorada, es probable que tu cerebro esté dejando de idealizarlo.

Esto no significa que vayas dejar de pensar automáticamente en él, pero sí que dejarás de verlo como “el hombre perfecto”, lo cual te ayudará a superarlo más rápidamente.