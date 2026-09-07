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cuánto tiempo tardas en olvidar a un hombre

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Amor y Sexo
¿Cuánto tiempo tarda tu cerebro en dejar de idealizar a un hombre? Esto dice la psicología
¿Cuánto tiempo tardas en dejar de idealizar a tu ex? La psicología explica por qué idealizamos después de una ruptura y cuándo empiezas a bajarlo del pedestal en el que lo tenías
Septiembre 07, 2026
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Gabriela Velasco Ceja