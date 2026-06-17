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Amor y Sexo

¿Cuánto tiempo deberías esperar antes de empezar otra relación? La clave para no repetir errores

¿Es buena idea iniciar una nueva relación poco después de una ruptura? La psicología revela cuándo es el mejor momento para volverse a enamorar.

Junio 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuánto tiempo deberías esperar antes de empezar otra relación después de una ruptura?

¿Cuánto tiempo deberías esperar antes de empezar otra relación después de una ruptura?

Getty Images

Cuando terminas una relación amorosa, muchas veces no sabes si algún día estarás lista para volver a enamorarte, pues mientras algunas personas se embarcan en nuevas relaciones casi de inmediato, otras pueden permanecer solteras por largos periodos.

La psicología asegura que no hay una respuesta universal, pues depende de muchos factores como el tiempo que duró la relación o los motivos por los que llegó a su fin, para que la persona se sienta lista para estar en pareja de nuevo; sin embargo, hay estudios que han encontrado un tiempo promedio ideal entre una relación y otra.

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¿Cuánto tiempo deberías esperar antes de empezar otra relación después de una ruptura?

Un estudio publicado en la revista Journal of Positive Psychology, realizado con 1,404 universitarios que habían atravesado una ruptura en el último año, encontró que el 71% se sentía mucho mejor después de cuatro meses.

Aunque no habían olvidado por completo a su expareja, sí lograron superar el dolor de la separación, recordar la relación con cariño y retomar su vida con normalidad, marcando así el inicio de su proceso de recuperación emocional.

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¿Cuánto tiempo deberías esperar antes de empezar otra relación después de una ruptura?

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Por qué iniciar otra relación demasiado rápido puede afectar tu bienestar emocional

Aunque muchas personas recomiendan superar una ruptura iniciando rápidamente nuevas relaciones o teniendo encuentros casuales, los expertos advierten que esta estrategia puede ocultar temporalmente el dolor sin resolverlo realmente.

Los sentimientos asociados a la ruptura suelen permanecer y pueden reaparecer más adelante, especialmente si surgen nuevas decepciones amorosas.

Por otra parte, una investigación de la Universidad de Missouri encontró que quienes recurren al sexo casual para superar una separación tienden a seguir encadenando relaciones durante meses, creando un ciclo difícil de romper, y que causa problemas emocionales más difíciles de sanar.

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