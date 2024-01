¿Qué es la ninfomanía y que pensamientos recurrentes tienen las personas que padecen esta adicción al sexo?

Cada pareja tiene costumbres, hábitos y rutinas diferentes, por lo que no hay una regla universal que señale cuántas veces por semana debes tener sexo. Todo depende de la química sexual, del tiempo libre y de la disposición de cada individuo para tener intimidad. Sin embargo, un estudio realizado por la Sociedad de Personalidad y Psicología Social de EE.UU reveló la frecuencia con la que debes tener sexo para ser feliz y el número exacto te sorprenderá: una vez por semana. Esto generará que tanto tu pareja como tú se sientan igual de satisfechos y plenos, pues esta cantidad es considerada suficiente, ya que más de una vez no asegura mayor satisfacción en la relación sentimental. La investigación concluyó que las parejas que hacen el amor más de una vez a la semana no son más felices ni presentan un mayor deseo sexual que la media. Por otro lado, dicen que tener sexo dos veces por semana puede reducir las posibilidades de morir de una enfermedad del corazón.

Pero ¿qué pasa con aquellos que superan el promedio de relaciones sexuales que tiene la media? ¿Cuándo se consideran adictos al sexo?

¿Cuántas veces al día tienen relaciones los adictos al sexo?

El sexo puede tornarse en una compulsión cuando es excesivo; este comportamiento se conoce como hipersexualidad y se caracteriza por una intensidad y frecuencia elevadas de conductas sexuales, incluyendo fantasías, fetiches, masturbación, deseos y relaciones sexuales.

La editora y periodista de la revista ‘She Said’, Nadia Bokody, sufrió ninfomanía (dependencia y adicción al sexo) justo después de divorciarse y dio a conocer cuántas veces necesitaba tener sexo al día.

¿Cuántas veces al día tienen relaciones los adictos al sexo? Getty Images

“Llegó un punto en el que estaba afectando seriamente a mi capacidad de seguir con el día a día”, le dijo a ‘The Daily Mail’. “Me resultaba muy difícil centrarme en mi trabajo. Todo empezó cuando me fui a almorzar con alguien a quien acababa de conocer en línea para tener un encuentro casual. Mis encuentros sexuales se hacían solitarios y vacíos, me di cuenta rápidamente que eso no me llenaba en absoluto. Llegué a tener entre cinco o seis solamente en un día. A las mujeres nos han metido en la cabeza que los hombres siempre quieren sexo, están sexualmente hambrientos y siempre quieren hacerlo”.

Actualmente, Nadia ya superó su problema, aunque declaró que antes incluso “llegó al punto de no comer en la hora del almuerzo para salir del trabajo y tener un encuentro casual con alguien a quien acababa de conocer en línea”.