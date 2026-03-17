La eterna pregunta antes de una cita: “¿Me depilo completa, me dejo un diseño o voy al natural?”. Aunque parece una decisión estética, la realidad es que el vello púbico está cargado de mitos, inseguridades y, sobre todo, una presión social que nos ha hecho creer que lo natural es “sucio” o “poco atractivo”. Pero, ¿qué dice la ciencia y qué piensan ellos realmente cuando es hora de sexo?

Los 3 mitos más comunes

Mito #1: “Si no me depilo, no es higiénico”

Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine sugiere que la presencia de vello púbico actúa como una barrera de fricción que protege la piel sensible; evita bacterias y ayuda a prevenir infecciones por fricción durante el sexo. La idea de que el vello es “sucio” es un constructo de marketing de la industria de la belleza; lo que realmente importa es la higiene de la piel, no la ausencia de vello.

Mito #2: “A los hombres les da asco”

Aquí es donde entra la psicología masculina. Muchos hombres reportaron que, en el calor del momento, la cantidad de vello es lo último en lo que piensan. Incluso les resulta sexualmente estimulante.

Mito #3: ¿Depilarse aumenta la sensibilidad?

Hay un argumento técnico a favor de la depilación total cuando se trata de sexo oral: el contacto directo. Sin vello de por medio, la lengua de tu pareja tiene acceso inmediato al clítoris y a los labios menores, lo que puede acelerar el orgasmo debido a que no hay interferencia de textura.

¿Qué dicen los números? La ciencia de la preferencia

¿Con o sin vello púbico? Lo que los hombres prefieren a la hora del oral Getty Images

Un estudio realizado por el Journal of Sexual Medicine analizó las preferencias estéticas y sensoriales en una muestra de más de 1,000 hombres adultos, y los resultados rompen con varios prejuicios que tenemos en la cabeza:

El 48% prefiere la depilación total. Estos hombres reportaron que la ausencia de vello les permite identificar mejor las zonas de placer, como el clítoris, y disfrutar de una estimulación oral sin distracciones de textura.

El 32% prefiere el vello recortado o con diseño. Para este grupo, el vello es un indicador de madurez sexual. Argumentan que una zona “demasiado limpia” les recuerda a una etapa prepúber, mientras que un vello cuidado proyecta la imagen de una mujer adulta, segura de su cuerpo y que se toma el tiempo de arreglarse para sí misma.

El 20% prefiere el vello al natural. Este porcentaje valora el factor instintivo y químico. Muchos hombres en este grupo mencionaron que el aroma natural que retiene el vello púbico es un potente afrodisíaco que intensifica su propia respuesta sexual durante el sexo oral.

Al final, la mejor opción es la que te haga sentir más cómoda a ti. Si tú te sientes sexy, él lo va a sentir también.