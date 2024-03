Un estudio realizado por la Universidad de Glagow

El desempeño sexual no tiene nada que ver con el número de parejas con las que se tiene intimidad a lo largo de la vida. Si bien los encuentros sexuales pueden otorgarte experiencia, no te aseguran volverte un experto en la cama. Por eso, la cantidad de compañeros sexuales que tiene una persona en su vida no debería ser tema de interés, sin embargo, un estudio reveló con cuántas personas se acuestan hombres y mujeres en promedio a lo largo de su vida.

Con cuántas personas se acuestan hombres y mujeres en promedio a lo largo de su vida

Los investigadores de la Universidad de Glasgow realizaron un estudio recientemente para saber cuántas parejas sexuales tienen tanto hombres como mujeres durante su vida. Después de analizar las respuestas de 15 mil participantes de entre 16 y 74 años, los expertos determinaron que si bien es posible que los hombres exageren el número debido a que no llevan la cuenta exacta de sus parejas sexuales, en promedio se acuestan con 14 personas, mientras que las mujeres revelaron que con siete.

“Dado que no hay muchas más mujeres en la población que hombres, si los hombres reportan números más altos y las mujeres informan números más bajos, muchos informan números inflados o desinflados debido a la tendencia a responder preguntas en una forma en que creen que se supone que deben hacerlo”, dijo la terapeuta sexual, Dulcinea Pitagora, sobre su teoría de que los hombres mienten cuando dicen cuántas parejas sexuales han tenido.

Con cuántas personas se acuestan hombres y mujeres en promedio a lo largo de su vida Foto: Getty Images

El número de parejas sexuales y los esquemas sociales

¿Por qué los hombres tienden a inflar el número de parejas sexuales que han tenido y las mujeres a desinflarlo? La respuesta es simple: los juicios sociales.

“Las mujeres podrían informar de menos parejas por temor a ser juzgadas negativamente, mientras que los hombres podrían informar en exceso para ser vistos de manera más favorable”, revela por su parte la terapeuta sexual, Rachel Needle. “En otras palabras, los hombres que tienen un gran número son considerados como sementales, mientras que las mujeres, a menudo, como desvergonzadas. Además, las mujeres pueden hacerlo para que su pareja se sienta más importante y especial”, añadió la experta.