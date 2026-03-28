Cómo saber si realmente le gustas o solo le gustas tú en la cama

¿Alguna vez has sentido que eres el “escenario” y no la protagonista? Esa duda de si te está mirando a los ojos o si solo está chequeando si tu ángulo es “instagrameable” mientras lo hacen, es real. No eres intensa por pensarlo; es la lucha eterna entre la intimidad y la cosificación. Hoy vamos a diseccionar esa mirada para que entiendas si está conectando con tu alma o simplemente disfrutando de la “vista” que le regalas.

La mirada de “objeto” vs. Empática. La psicóloga Dra. Barbara Fredrickson explica que la cosificación ocurre cuando una persona es tratada como un instrumento para el placer de otro. Si no hay contacto visual o post-sexo, cuidado.

La psicóloga Dra. Barbara Fredrickson explica que la cosificación ocurre cuando una persona es tratada como un instrumento para el placer de otro. Si no hay contacto visual o post-sexo, cuidado. El sesgo visual masculino. Evolutivamente, los hombres están más cableados hacia lo visual. El Dr. David Buss señala que esto no siempre es falta de amor, sino biología pura.

Evolutivamente, los hombres están más cableados hacia lo visual. El Dr. David Buss señala que esto no siempre es falta de amor, sino biología pura. Pruebas de conexión. ¿Él nota tus cambios de humor o solo tus cambios de lencería? La intimidad real requiere presencia emocional, no solo física.

Cosmo Tip

Prueba el “Eye-Gazing": mirarse fijo a los ojos por 1 minuto. Esta es la prueba de fuego para saber si hay alguien “ahí dentro” conectando contigo. Reclama tu lugar en la cama. No eres un adorno ni una fantasía que él compró; eres una mujer con deseos propios. Si él solo mira el empaque, es hora de que tú mires hacia la puerta. ¡Eres el premio, no el trofeo!