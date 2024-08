No te pierdas este relato sobre cómo una mujer se dio cuenta de su bisexualidad y la disfrutó al máximo...

Estoy sentada en un bar muy estrecho y oscuro, aburrida. Es un viernes por la noche y espero que el acto que vine a ver suba al escenario. No llevo mi atuendo más sexy, solo una blusa negra, pantalones de tartán y mis Dr. Martens de tacón alto. Después de intercambiar miradas y sonrisas con una mujer al otro lado del bar que luce genial y sin esfuerzo con una camisa azul claro y jeans, ella se acerca a mí.

Hablamos durante mucho tiempo y mis ojos se desvían hacia sus labios durante toda nuestra conversación. Tiene el pelo corto y negro y huele a perfume floral. Mientras compartimos nuestra pasión por Buffy the Vampire Slayer, me encuentro inclinándome hacia ella mientras habla y, antes de darme cuenta, le estoy pidiendo besarla. Su respuesta es una sonrisa tímida y luego sucede: besos frenéticos y apasionados.

Corremos hacia los baños para frotarnos intensamente la una contra la otra y le pregunto si quiere venir a mi departamento. Esto es enorme para mí. Nunca había besado a una mujer y mucho menos le había pedido que viniera a mi casa. Me siento como en territorio desconocido y es emocionante y nuevo, aunque un poco torpe... mis piernas están temblando.

Por Fleur Lilliott

¿Cómo me di cuenta de que era bisexual?

Nos besamos durante todo el camino a casa, nuestras manos apenas perdiendo contacto la una con la otra. Es como si algo se hubiera encendido dentro de mí. Su toque es áspero y me siento hambrienta y salvaje.

Ella pide mi permiso en cada paso, en cada toque. Todo es más suave, más tierno de lo que estoy acostumbrada: su cuerpo, su toque, sus gemidos... No se abalanza sobre mí ni es brusca. No hay tirones de pelo ni palmadas en el trasero. En cambio, una vez que estamos de vuelta en mi casa, me acuesta con suavidad y me besa sensualmente, como si estuviera desesperada por absor- ber cada parte de mí. Y, por primera vez, no siento inseguridad.

Nuestros besos se vuelven más apasionados y mi respiración se entrecorta cuando su lengua se desliza por mi cuello. Gimo. Ella entiende lo que nece- sito y está besando mi estómago antes de que tenga que pedirlo. Es eléctrico, pero relajante. Me hace sexo oral y nunca antes había sido así. No hay ningún torpe “ahí... no, a la derecha”. Tampoco hay navegación. Sus dedos pellizcan mis pezones y la combinación de su toque en ambos puntos me hace desearla todavía más. Me giro para montarme en su cara, lo que pronto me lleva al clímax.

El orgasmo femenino es curativo Foto: Getty Images

Estamos temblando al final de nuestra sesión ardiente, habiendo tenido ambas tres orgasmos, y nos quedamos desnudas, hablando y acariciándonos. Me sorprendió cuánto me excitó hacerle sexo oral, cuánto su placer alimen- taba el mío. Nunca me he sentido tan cerca de alguien después del sexo. Se siente muy liberador. He aprendido más sobre la intimidad en una noche de lo que he aprendido en casi 30 años y me siento renacida.

No importa que nunca hayamos vuelto a hablar. Ella me abrió los ojos a mi sexualidad y lo que significa ser bisexual para mí. Tengo un mejor entendimiento de mi placer gracias a esa experiencia... ya no me siento insegura al tomar el control y ahora sé que los one-night stands son mucho mejores con mujeres.