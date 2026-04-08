Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Cómo lograr orgasmos combinados y vivir sensaciones más intensas en la cama

Si buscas experimentar distintos tipos de orgasmos y explorar múltiples sensaciones y experiencias sexuales únicas, debes tener esta guía de orgasmos combinados.

Abril 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es un orgasmo combinado?

¿Qué es un orgasmo combinado?

Getty Images

Para llegar al orgasmo no existe una guía definitiva, pues no todos los cuerpos son iguales y la forma de experimentar placer es única para cada persona, es por ello que existen diferentes formas de alcanzar el orgasmo.

Uno de los más buscados por las parejas que buscan llevar su vida sexual al siguiente placer, es el orgasmo combinado, donde se estimulan diferentes zonas erógenas al mismo tiempo para generar sensaciones más intensas, y las combinaciones son infinitas.

Te podría interesar: ¿Cómo llegar al orgasmo a través de tus senos? La guía paso a paso de los expertos

¿Qué es un orgasmo combinado?

Los orgasmos combinados se producen cuando distintas áreas del cuerpo, como los genitales, los pezones o el punto G masculino o femenino, son estimuladas al mismo tiempo.

Este tipo de orgasmo multiplica la intensidad de las sensaciones porque activa diversas zonas del sistema nervioso central, provocando una respuesta más completa y potente”, explica la sexóloga María López, especialista en terapia sexual.

¿Cómo tener un orgasmo combinado?

Al experimentar con orgasmos combinados, comienza por las zonas que más te gustan, como el clítoris, y luego explora otras áreas como el punto G o el ano, la clave es enfocarte en la excitación y en lo que se siente bien, sin presionarte por alcanzar el orgasmo; disfrutar del placer ya es un logro.

Para estimular diferentes zonas, puedes recurrir al uso de juguetes sexuales, probar con diferentes posiciones, controlar el ritmo también funciona, recuerda que lo más importante es disfrutar mientras estimulas tus zonas erógenas favoritas y más sensibles.

Para tener un orgasmo combinado, la comunicación en pareja es primordial, pues de esta forma se pueden decir qué están disfrutando en el momento y qué no, además de sugerir algunos movimientos o caricias.

pareja viéndose a los ojos

.

Getty Images

Beneficios de los orgasmos combinados

Además de sentirse increíble, los orgasmos combinados aportan beneficios para la salud, como reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunitario, además, explorar la estimulación combinada, incluso sin alcanzar el orgasmo, ayuda a conocer mejor el cuerpo y descubrir nuevas formas de placer.

Algunas de las combinaciones más comunes que te ayudan a tener un orgasmo combinado son las siguientes:

Clítoris + Punto G: Estimular el clítoris externamente mientras se acaricia el punto G internamente genera un orgasmo más intenso y prolongado.

Clítoris + Pechos o pezones: Añadir caricias, lamidos o succión en los senos durante la estimulación clitoriana intensifica la respuesta sensorial y emocional.

Punto G + Ano: La estimulación del punto G junto con el ano (interno o externo) puede generar sensaciones profundas debido a la cercanía de terminaciones nerviosas.

Clítoris + Punto G + Pechos: Una combinación triple que aumenta significativamente la intensidad, aprovechando la activación simultánea de varias áreas de placer.

Estimulación genital + fantasías o respiración consciente: Algunas personas combinan estimulación física con técnicas de respiración, visualización o juego mental, lo que puede amplificar la intensidad del orgasmo.

Pene + Perineo o Punto P (próstata): Estimular simultáneamente el pene y la próstata (internamente o con presión en el perineo) puede generar orgasmos más completos y prolongados.

También lee:
Orgasmos-para-una-larga-vida.jpg
Wellness
Orgasmos para una larga vida
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan
Amor y Sexo
Orgasmos para novatas: ¿cómo saber si eso que sientes es llegar al clímax?
Mayo 21, 2022
Amor y Sexo
¿Qué son los orgasmos múltiples y cómo tenerlos?
Febrero 01, 2019
Amor y Sexo
6 tips para tener orgasmos más rápido
Agosto 17, 2018

orgasmos
Melisa Velázquez
Te sugerimos
¿Por qué los senos pequeños ayudan a tener mayor placer en la cama?
Amor y Sexo
¿Cómo llegar al orgasmo a través de tus senos? La guía paso a paso de los expertos
Abril 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
señales-eres-el-hilo-rojo-de-alguien.jpg
Amor y Sexo
Señales de que eres el ‘hilo rojo’ de una persona
Septiembre 06, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿Qué siente un hombre cuando lo ignora una mujer?
Amor y Sexo
¿Qué siente un hombre cuando lo ignoras de verdad? (la 5 te sorprenderá)
Abril 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
señales-de-que-eres-mala-en-la-cama.jpg
Amor y Sexo
5 Señales de que no eres buena en la cama
Marzo 26, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja