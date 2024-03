Ya conseguiste su número de celular, ahora es momento de poner tus armas de ligue a prueba y enamorarlo por WhatsApp

¿Eres una mujer introvertida y prefieres ligar vía WhatsApp que en persona? Es perfectamente normal que tengas más valor detrás de un celular o monitor que en en vivo, aunque no hay nada más mágico que coquetear con la persona que te gusta frente a frente. Sin embargo, si has optado por la primera opción, te traemos una serie de consejos para que logres conquistarlo mediante esta aplicación de mensajería instantánea.

Cómo enamorar a un hombre por WhatsApp

Espera 5 días para mandar el primer mensaje

Ya conseguiste su número de teléfono, ahora solo hay que enviar el primer mensaje. No lo hagas el mismo día, ni al siguiente, ni al siguiente. Existe una regla que de acuerdo a diferentes usuarios, funciona a la perfección. Debes esperar que pasen cinco días para enviarle el primer mensaje al hombre que te gusta. Esto dejará claro que estás interesada, más no desesperada de conocerlo más. Ten una conversación casual y amistosa, no quieras avanzar rápidamente en cuestión de horas.

Cómo enamorar a un hombre por WhatsApp

Controla los emojis

Utilizar emojis en nuestras conversaciones nos ayuda a comunicarnos mucho mejor, pero no debes abusar de ellos, podrías quitarle seriedad al asunto e incluso parecer una persona inmadura.



Sé directa, pero no intensa

Una vez que haya confianza entre ustedes y se hayan conocido un poco más, no temas ser coqueta. Los mensajes cortos, pero impactantes, resultan ser muy atractivos para los hombres. No pierdas el tiempo tratando de mandar poemas u oraciones extremadamente largas para expresar lo que sientes, sé sutil y déjalo con ganas de más.

Cómo enamorar a un hombre por WhatsApp Foto: Getty images

Ten una conversación divertida

Olvídate de las críticas, las quejas y las penas, a los hombres les resulta tedioso que una mujer se la pase expresándose negativamente de algo o alguien. La idea es que la conversación sea fluida, amena y muy divertida. Mantente alejada de la negatividad y el conflicto.



No seas forzada

Si la conversación ya no dio para más, despídete de él, o bien, no trates de forzar la plática. Si te dejó en leído, notas que está cortante o que no seríe de tus bromas, no te esfuerces por tratar de “arreglar” la situación. Sencillamente dej de escribirle y deja que las cosas fluyan, quizá en otra ocasión la plática con él se presente con más naturalidad