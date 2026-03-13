Cómo darle el orgasmo más intenso de su vida: El secreto del Punto P

El Punto P o próstata es una glándula del tamaño de una nuez ubicada a unos 5-7 cm dentro del recto, hacia la pared abdominal. Es considerada el equivalente al punto G femenino debido a su altísima densidad de terminaciones nerviosas. Su estimulación puede generar orgasmos significativamente más prolongados e intensos que los penianos.

Guía de exploración para principiantes

Higiene y lubricación

Es vital usar guantes de nitrilo y lubricante a base de agua o silicona. La zona anal no lubrica naturalmente, por lo que el producto es el mejor amigo del placer aquí.

La técnica del “masaje suave”

Introduce un dedo y busca un pequeño relieve de textura similar a la punta de la nariz. Realiza movimientos suaves, nunca bruscos.

Rompe el tabú

Muchos hombres temen que disfrutar esto cuestione su orientación sexual. Como experta, recuérdale que el placer es biológico y no tiene etiquetas.

¿Por qué el Punto P es el interruptor del placer máximo?

El placer extremo que produce la estimulación de la próstata se debe a que esta glándula está rodeada por un denso plexo de terminaciones nerviosas que conectan directamente con los nervios responsables de la respuesta de placer más profunda en el cuerpo masculino . A diferencia de un orgasmo peniano, que es principalmente una descarga rápida y localizada.

La estimulación del Punto P activa el sistema nervioso y lo induce un estado de relajación muscular profunda mientras se acumula una tensión placentera que, al liberarse, provoca una sensación de “cuerpo completo”. Además, su masaje rítmico produce una liberación hormonal masiva de oxitocina y dopamina, resultando en un clímax que muchos hombres describen como una experiencia “eléctrica” y mucho más prolongada que cualquier otra.

La cama es un laboratorio de placer. Si ambos están listos para experimentar, el Punto P es la frontera final de la intensidad masculina.