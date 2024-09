Lleva la experiencia sexual de tu pareja a otro nivel siguiendo estos consejos

Ser irresistible en la cama no tiene gran ciencia, ya que el sexo se basa en la naturalidad de la seducción y en la química física, emocional y espiritual, la cual debería fluir auténticamente sin necesidad de forzar el vínculo que existe entre las dos personas que están llevando a cabo el acto sexual. Sin embargo, también existen ciertos trucos y habilidades que las mujeres pueden poner en práctica durante la intimidad para hacer de la relación sexual algo inolvidable —y sumamente placentero—.

Las 5 habilidades sexuales femeninas a las que ningún hombre se puede resistir

Elevar la energía sexual

¿Y eso cómo se hace? Según el sexólogo de Mypleasure.com, Sándor Gardos, en el acto sexual “menos es más”, por lo que bastará que te acerques a sus oídos y le susurres algunas palabras candentes de forma sutil. Puedes combinar el acto acariciando el lóbulo de su oreja con la lengua, o bien, pasando tus labios sobre el mismo.

Retrasa su eyaculación

Practica la técnica del edging con tu pareja para al llegar al orgasmo, la sensación será mucho más intensa y placentera. Esta consiste en lleva a tu pareja al borde del orgasmo, y una vez que esté por “terminar”, reduce la velocidad de la estimulación para retrasar el clímax. Repite este proceso varias veces, la excitación se irá acumulando y una vez que alcance el orgasmo, este será más placentero y duradero.

Zonas erógenas

No te limites a la estimulación genital, los hombres cuentan con diferentes zonas erógenas que aumentarán su deseo sexual si las trabajas de forma adecuada. Por ejemplo, los besos con lengua y mordiscos muy suaves en el cuello sin duda le van a erizar la piel, mientras que besar sus pezones le resultará muy excitante ya que se trata de una zona con mucha sensibilidad. Otras zonas erógenas son las orejas, las nalgas, la espalda, los hombros, el abdomen, la zona interna de los muslos y el perineo.

Gime

Gracias a diferentes series y películas, como Los Bridgerton, es muy probable que sepas cómo suena un gemido sexual, y es que esta acción indica placer y satisfacción, lo que eleva la excitación entre dos personas.

“Es una respuesta natural y animal en el nivel más básico. Cuando sentimos placer, comenzamos a perder el control sobre nuestros cuerpos. El sistema nervioso somático pasa a un segundo plano y no podemos controlar los sonidos que salen como resultado”, dice Gigi Engle, embajadora de la marca LifeStyles, entrenadora sexual certificada y autora de “All the F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love, and Life”.

Recuerda, escucharte gemir de placer es muy excitante para ellos.

Masaje oral en sus manos

Las yemas de los dedos son una zona sensible del hombre, por lo que lamerlas o pasar tus labios húmedos sobre ellas le resultará muy excitante. De acuerdo a la autora de “302 Advanced Techniques for Driving a Man Wild in Bed”, Olivia St. Claire, ellos pierden el control al sentir sus dedos dentro de tu boca.