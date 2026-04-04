¿Casarte con tu mejor amigo es la clave de la felicidad? Esto dice la psicología

Durante años, se ha establecido que el amor romántico y la pasión, son los ingredientes principales para un matrimonio exitoso y duradero; sin embargo, cada vez más investigaciones aseguran que la verdadera base de una relación sólida y feliz, es la amistad.

Es por ello que la idea que te cases con tu mejor amigo, no solo suena romántico, también tiene un respaldo psicológico que lo aprueba, ¿pero a qué se debe que casarte con tu mejor amigo sea la base de la felicidad?

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¿Por qué casarte con tu mejor amigo es la clave de la felicidad?

Dos investigadores de la Universidad de Vancouver comprobaron que las parejas que primero fueron amigas y luego iniciaron una relación romántica reportan el doble de felicidad en comparación con aquellas que no tenían una amistad previa.

Se dice que el 90% de las personas ha confundido alguna vez la amistad con el amor, y ha demostrado cómo la amistad puede transformarse rápidamente en atracción romántica, a veces en un instante casi imperceptible.

La explicación, según los expertos, es sencilla: la amistad aporta elementos que el enamoramiento intenso no siempre garantiza a largo plazo, pues compartir valores, reír juntos, sentirse comprendidos y disfrutar la compañía cotidiana crea una base emocional sólida que ayuda a las parejas a atravesar conflictos y cambios con mayor estabilidad.

Además, la psicología señala que cuando una relación se construye desde la amistad, la confianza y el respeto ya están establecidos, lo que favorece a una comunicación más fluida y auténtica.

¿Por qué casarte con tu mejor amigo es la clave de la felicidad? Getty Images

¿Por qué la amistad es mayor garantía que la pasión para un matrimonio exitoso?

Los especialistas sostienen que el amor pasional, aunque intenso al inicio, tiende a disminuir con los años, mientras que el amor basado en la amistad, es el que suele sostener a los matrimonios más felices y duraderos.

Aunque la química, la atracción y el proyecto de vida compartido también son importantes, la evidencia sugiere que cuando la pareja también es tu mejor amigo, existe una mayor probabilidad de construir una relación estable, satisfactoria y emocionalmente segura.