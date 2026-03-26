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Amor y Sexo

Boy Sober: La tendencia de dejar de salir con hombres para recuperar tu paz mental

Tras relaciones fallidas, citas decepcionantes y dinámicas afectivas desgastantes, surge una tendencia que gana popularidad entre las mujeres: el Boy Sober.

Marzo 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el boy sober y por qué cada vez más mujeres se unen a este movimiento?

¿Qué es el boy sober y por qué cada vez más mujeres se unen a este movimiento?

Getty Images

Cada vez más personas deciden abstenerse de las relaciones sexoafectivas para priorizar sus propias necesidades, alejándose de apps de citas y cortando vínculos románticos o con exparejas; a esta tendencia se le conoce como boy sober.

Esta tendencia ha estado creciendo principalmente en la Gen Z; sin embargo, son muchas las mujeres que han decidido sumarse a este “movimiento”, debido a las decepciones amorosas y con la intención de recuperarse a ellas mismas.

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¿Qué es el boy sober y por qué cada vez más mujeres se unen a este movimiento?

El concepto está inspirado en la idea de una “sobriedad emocional”, que consiste en hacer una pausa consciente del mundo de las citas, los romances complicados y los vínculos que generan ansiedad.

Quienes adoptan el boy sober deciden enfocarse en sí mismas, en sus metas, amistades, hobbies y crecimiento personal, sin la presión de conocer a alguien o mantener una relación.

La sexóloga especialista en diversidad relacional, Yahira Reyes Meléndez, ha explicado en diversas entrevistas el origen de este movimiento y cómo beneficia a quienes deciden aplicarlo.

Este movimiento es, especialmente, popular entre las mujeres y las generaciones más jóvenes, debido a los grandes cambios tecnológicos que han transformado nuestras interacciones en los últimos años. Más que una moda, se ha convertido en un verdadero acto de autocuidado”, describió Reyes Meléndez.

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¿Qué es el boy sober y por qué cada vez más mujeres se unen a este movimiento?

Getty Images

¿Por qué cada vez más mujeres se unen al boy sober?

La tendencia ha resonado especialmente entre mujeres que sienten agotamiento por las apps de citas, el ghosting, la falta de compromiso o los vínculos intermitentes, y en lugar de seguir acumulando experiencias frustrantes, el boy sober propone un “detox” emocional que permite redefinir qué se busca en una relación y, sobre todo, recuperar la tranquilidad.

Sin embargo, la psicóloga y sexóloga, Liz Bonilla, asegura que no debe haber un trauma emocional o sentimental para poder aplicarlo.

Hay ocasiones en las que entramos en estos periodos de pausas para lidiar con situaciones del pasado o no resultas de nuestra propia historia de vida. Esta tendencia fue hablada por la comediante Hope Woodard, que ha explicado cómo decidió entrar en esta fase.

De ahí muchas otras celebridades como Drew Barrymore, siguieron la línea de pensamiento y se sintieron en la comodidad de expresar que también estaban tomando esta decisión”, continuó.

Y aunque parece un movimiento moderno, desde hace mucho tiempo se ha practicado, pues es una forma de encontrar el amor propio y sanar heridas, no solo en el romance, sino también heridas de la infancia.

Contrario a lo que se puede pensar, el tomarse una pausa de las citas y el sexo casual nos puede ayudar a sanar nuestra relación con nuestro cuerpo y también con el sexo, esto porque, al tomarnos esta pausa, enfocamos nuestra energía en apreciarnos y no depender de la validación externa para sentirnos plenos sexualmente. En el boy sober podemos enfocarnos en nuestro placer sin la presión de complacer a la otra persona”, afirmó la psicóloga Bonilla.

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