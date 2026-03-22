“Blue Balls” femenino: Cuando te dejan a medias

Seguro has oído a los hombres quejarse de los famosos blue balls o “huevos azules”, pero ¿sabías que a nosotras también nos pasa? No es un mito para dar lástima; es un dolor real, una pesadez en la zona V que ocurre cuando el motor se calienta pero nunca arranca. Si te dejaron a medias este fin de semana, aquí te decimos por qué te duele y cómo solucionarlo.

La ciencia del orgasmo no liberado

La Dra. Nan Wise, neurocientífica y terapeuta sexual, explica que esto se conoce médicamente como vasocongestión pélvica.

¿Qué pasa ahí abajo?

Cuando nos excitamos, la sangre fluye masivamente hacia los tejidos vaginales y el clítoris, haciendo que se hinchen. El orgasmo actúa como una “válvula de escape” que libera esa sangre de vuelta al sistema.

El síntoma

Si la excitación se detiene de golpe sin clímax, la sangre se queda “atrapada” en los tejidos, causando una sensación de pesadez, dolor punzante o incluso calambres similares a los menstruales.

La solución inmediata

La forma más rápida de aliviarlo es, obviamente, terminar el trabajo tú misma (¡hola, vibrador! o dedos). Si no puedes, aplicar una compresa fría en la zona o simplemente caminar para reactivar la circulación general ayudará a que el dolor pase en unos 30-60 minutos.

No permitas que el dolor te detenga. Si él no terminó el trabajo, ¡hazlo tú! Tu salud pélvica te lo agradecerá.