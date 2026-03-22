Suscríbete
Amor y Sexo

“Blue Balls” femenino: Cuando te dejan a medias

¿Sientes dolor o pesadez después de estar muy excitada y no terminar? Te explicamos la ciencia del blue balls femenino y cómo aliviarlo.

Marzo 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
¿Por qué después de tanto sexo la zona íntima se pone hinchada y sensible?

“Blue Balls” femenino: Cuando te dejan a medias

Getty Images

Seguro has oído a los hombres quejarse de los famosos blue balls o “huevos azules”, pero ¿sabías que a nosotras también nos pasa? No es un mito para dar lástima; es un dolor real, una pesadez en la zona V que ocurre cuando el motor se calienta pero nunca arranca. Si te dejaron a medias este fin de semana, aquí te decimos por qué te duele y cómo solucionarlo.

La ciencia del orgasmo no liberado

La Dra. Nan Wise, neurocientífica y terapeuta sexual, explica que esto se conoce médicamente como vasocongestión pélvica.

¿Qué pasa ahí abajo?

Cuando nos excitamos, la sangre fluye masivamente hacia los tejidos vaginales y el clítoris, haciendo que se hinchen. El orgasmo actúa como una “válvula de escape” que libera esa sangre de vuelta al sistema.

El síntoma

Si la excitación se detiene de golpe sin clímax, la sangre se queda “atrapada” en los tejidos, causando una sensación de pesadez, dolor punzante o incluso calambres similares a los menstruales.

La solución inmediata

La forma más rápida de aliviarlo es, obviamente, terminar el trabajo tú misma (¡hola, vibrador! o dedos). Si no puedes, aplicar una compresa fría en la zona o simplemente caminar para reactivar la circulación general ayudará a que el dolor pase en unos 30-60 minutos.

No permitas que el dolor te detenga. Si él no terminó el trabajo, ¡hazlo tú! Tu salud pélvica te lo agradecerá.

También te interesa...
Orgasmo femenino
Amor y Sexo
Orgasmo femenino
Noviembre 13, 2011
 · 
Cosmopolitan
curiosidades-que-no-sabias-sobre-el-orgasmo-femenino.jpg
Amor y Sexo
La técnica para multiplicar por 10 la intensidad de tus orgasmos
Marzo 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Sincronicen sus orgasmos
Amor y Sexo
Sincronicen sus orgasmos
Marzo 27, 2013
 · 
Cosmopolitan
¿Cómo tener un orgasmo mientras duermes? You can do it!
Amor y Sexo
¿Cómo tener un orgasmo mientras duermes? You can do it!
Septiembre 21, 2015
 · 
Cosmopolitan
La realidad sobre la eyaculación femenina
Amor y Sexo
La realidad sobre la eyaculación femenina
Enero 03, 2018
 · 
Cosmopolitan
Todo lo que debes saber sobre la eyaculación femenina
Amor y Sexo
Todo lo que debes saber sobre la eyaculación femenina
Octubre 11, 2016
 · 
Cosmopolitan

blue balls alcanzar el clímax|clímax|orgasmos|orgasmos femeninos|sexo|tipos de orgasmo orgasmo femenino educación sexual
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Curiosidades del sexo
Amor y Sexo
¿Cómo succionar el miembro de tu pareja y que se venga? (Sin mover las caderas)
Marzo 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
orgasmo rapido
Amor y Sexo
3 posiciones ideales para un “rapidín” efectivo
Marzo 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia
perfumes-elegantes-sofisticados.jpg
Amor y Sexo
El perfume que debes usar esta primavera según tu signo
Marzo 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Cuidado así es como el sexo oral afecta a tu salud dental.jpg
Amor y Sexo
Oral nivel pro: ¿Cómo usar la técnica de la “pinza” para que él llegue al clímax?
Marzo 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia