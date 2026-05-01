Beso de payaso: Guía para un oral durante el periodo.

Vamos a dejar algo claro: tu periodo no es un impedimento para el placer, ¡es un potenciador! La congestión pélvica durante esos días hace que estemos mucho más sensibles y lubricadas. Si él tiene miedo o tú sientes pena por el famoso “beso de payaso”, es hora de que ambos maduren. La sangre no es sucia, es vida y es parte de tu cuerpo. Estos son los trucos para que pierdas el miedo y te atrevas a explorar el placer rojo sin dramas.



La preparación es clave: Según la sexóloga Dra. Debby Herbenick, una ducha previa juntos puede relajar los nervios y asegurar que el flujo externo sea mínimo, haciendo que la experiencia sea más estética para los principiantes.

Según la sexóloga Dra. Debby Herbenick, una ducha previa juntos puede relajar los nervios y asegurar que el flujo externo sea mínimo, haciendo que la experiencia sea más estética para los principiantes. Usa la técnica de la “barrera amigable": Si la sangre les causa un bloqueo visual, el uso de un disco menstrual es el truco maestro. A diferencia del tampón, el disco se coloca en el fórnix vaginal, dejando el canal libre para la penetración o el oral sin que salga ni una gota.

Si la sangre les causa un bloqueo visual, el uso de un disco menstrual es el truco maestro. A diferencia del tampón, el disco se coloca en el fórnix vaginal, dejando el canal libre para la penetración o el oral sin que salga ni una gota. Enfoque en el clítoris: Recuerda que la mayor parte del placer está afuera. Él puede enfocarse en el capuchón del clítoris con movimientos circulares; la sensibilidad extra de esos días hará que llegues al clímax en tiempo récord.

Recuerda que la mayor parte del placer está afuera. Él puede enfocarse en el capuchón del clítoris con movimientos circulares; la sensibilidad extra de esos días hará que llegues al clímax en tiempo récord. El sabor y el hierro: El sabor metálico es normal. Si eso le molesta, pueden usar lubricantes con sabor que no alteren el pH para neutralizar el gusto y hacer la experiencia más sensorial.

El sabor metálico es normal. Si eso le molesta, pueden usar lubricantes con sabor que no alteren el pH para neutralizar el gusto y hacer la experiencia más sensorial. Beneficios médicos: El orgasmo libera endorfinas y oxitocina que actúan como analgésicos naturales, eliminando los cólicos menstruales de forma inmediata. ¡Es medicina pura!

La sangre no es sucia, es vida y es parte de tu cuerpo. Getty Images

Tip Cosmo

Usa sábanas oscuras o una toalla roja debajo. Eliminar el miedo a “manchar” permite que el cerebro se enfoque 100% en el placer y no en la lavandería. ¡Relájate y goza!