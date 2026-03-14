Bebidas afrodisíacas para aumentar el deseo femenino

Aunque no existe una “poción mágica”, la ciencia confirma que ciertos compuestos actúan como vasodilatadores y motores de dopamina, que activan el sistema de recompensa en el cerebro. Según un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, el consumo moderado de ciertas bebidas puede mejorar la respuesta sexual femenina al optimizar el flujo sanguíneo hacia los tejidos genitales. Así que anota.

Toma nota de estas 3 opciones

El smoothie de maca y cacao

La raíz de maca es un adaptógeno que, según estudios, aumenta el deseo. Combinada con cacao (rico en feniletilamina), crea la mezcla perfecta de euforia y energía.

Vino tinto

Una copa ayuda a relajar las arterias y aumenta la sensibilidad táctil, pero cuidado: más de dos copas tienen el efecto contrario al deprimir el sistema nervioso.

Té de ginseng y jengibre

El ginseng ha sido utilizado por siglos para combatir la fatiga adrenal, mientras que el jengibre aumenta la temperatura corporal y la irrigación de sangre hacia la pelvis.

La próxima vez que planees una noche especial, empieza por el vaso. Un poco de ciencia en tu bebida puede cambiarlo todo.