Así se comporta un hombre enamorado según la Inteligencia Artificial

Muchas personas utilizan este tipo de herramientas tecnológicas para descubrir el tipo de vínculo que tienen con otro individuo. De hecho, una mujer reveló que la IA pudo ayudarle a detectar si un hombre estaba interesado en ella. Pero esto no es lo único que puede revelar esta tecnología sobre el comportamiento de los hombres.

Dicen que para saber si un hombre está enamorado debemos fijarnos no solo en sus acciones, sino en su lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando te ve llegar se acomoda la chaqueta o la corbata, sus pupilas se dilatan, sonríe de forma exagerada pero natural, trata de tener contacto físico contigo, demuestra entusiasmo, te mira fijamente a los ojos y más. Y es que también dicen que existen diferentes significados dependiendo de dónde te bese; si te besa en la frente, significa que está completamente enamorado y que te quiere proteger; si te besa en la nariz, significa que es empático y sensible contigo; si te besa las manos, indica que te respeta. Pero ¿cuál es el comportamiento general de un hombre enamorado según la IA?

Cómo te mira un hombre enamorado…

Llevan ya varias citas, pero ¿no logras descifrar si se está enamorando de ti? Debes prestar atención en la mirada, pues la forma en la que te ve un hombre puede revelar mucho sobre sus sentimientos y emociones.

Tienes toda su atención

Su mirada es tan penetrante que en ocasiones llega a ser intimidante. Te mira con total atención cuando te diriges a él, sus ojos se enfocan en ti y no se distrae fácilmente con lo que hay a su alrededor.

Contacto visual prolongado

No nos referimos a un contacto visual momentáneo, sino a uno que dure más tiempo de lo habitual. Es sencillo: no te quita los ojos de encima aunque no estés platicando con él. Aún estando físicamente distanciados, él mantiene sus ojos clavados en los tuyos.

Sus ojos sonríen

Tyra Banks habla mucho sobre sonreír con los ojos, y esta mirada es típica de las personas enamoradas. Los ojos de un hombre enamorado brillan y denotan felicidad a pesar de que no esté sonriendo con la boca.

Miradas discretas y frecuentes

Opuesto al contacto visual prolongado, este tipo de miradas suelen ser más sutiles. Es posible que te mire de forma disimulada mientras cree que no lo estás viendo, demostrando indirectamente que está interesado en ti.

Pupilas dilatadas

La dilatación de las pupilas indica un flujo de hormonas casi sin control, indicando que sus noveles químicos se disparan cada vez que te ve.

Cómo te abraza un hombre enamorado…

¿Cómo analizar los abrazos de los hombres? Detectar a un hombre enamorado a través de este gesto es más sencillo de lo que crees...

Con fuerza

Cuando un hombre te abraza débilmente, significa que lo está haciendo sin ánimos. Los hombres tienden a abrazar con mucha fuerza no solo para demostrar su poder, sino también su afecto, sobre todo cuando están enamorados. Entre más duro te abrace, más reales son sus sentimientos por ti; significa que quiere protegerte de todo y de todos.

Duradero

Los abrazos que no llevan emociones implícitas tienen poca duración; son casi como un gesto de “hola” y “adiós” que no llevan carga sentimental de por medio. En cambio, un hombre enamorado te dará un abrazo lento, pues le tratará de sacar todo el provecho posible a la cercanía que está teniendo contigo de una forma respetuosa.

Espontáneo

No necesita que sea una fecha especial para abrazarte fuertemente; para un hombre enamorado, los abrazos son muestras de afecto que se deben dar a diario con el objetivo de hacerte sentir amad y protegida, además de que quiere sentirse cerca de ti.

Va acompañado de una mirada

Después de abrazarte lenta y fuertemente, un hombre enamorado clavará los ojos en ti durante algunos segundos para complementar este gesto de amor. Es una señal de que sus sentimientos son puros, honestos y confiables.

¿Cómo es el abrazo de un hombre enamorado? Getty Images

Cómo te saluda un hombre enamorado en WhatsApp…

De acuerdo a la Inteligencia Artificial, un hombre enamorado suele saludar a la mujer que le gusta con mucha calidez y atención:

1. Sencillo, pero personalizado y afectuoso:

• “Buenos días (inserte aquí apodo cariñoso)”.

• “Hola mi amor, ¿cómo estás?”

2. Con interés genuino:

• ¡Hola! ¿Cómo te fue hoy?

• “Hey”, ¿qué tal va tu día?

3. Usando apodos cariñosos:

• Hola, preciosa.

• Buen día, hermosa

4. Con emojis:

• Buenos días, mi vida 🥰😍

• Hola, guapa 😁