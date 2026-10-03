Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿A qué hora es mejor tener sexo? Lo que debes saber sobre el sexo matutino y nocturno

¿Existe una hora ideal para tener sexo? No hay una respuesta única, pero el momento del día puede influir en el deseo, la energía y el estado de ánimo.

Octubre 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿A qué hora es mejor tener sexo? Lo que debes saber sobre el sexo matutino y nocturno

¿A qué hora es mejor tener sexo? Lo que debes saber sobre el sexo matutino y nocturno

Getty Images

A la hora de explorar y disfrutar de nuestra sexualidad, cualquier momento del día puede ser maravilloso para tener sexo, sin importar si es en la mañana, en la tarde o en la noche, pues los beneficios son los mismos.

El sexo tiene los mismos beneficios sin importar cuándo lo tengas: sensaciones de relajación, reducción del estrés, cercanía con tu pareja y similares”, dice Laurie Mintz, psicóloga titulada y terapeuta sexual certificada.

Sin embargo, el horario si puede influir en la experiencia del momento, todo dependerá de cómo se sienta tu cuerpo, tu rutina y el ambiente que quieres crear y experimentar, por eso vale la pena hablar de las ventajas y las desventajas que puede tener cada horario para disfrutar de la intimidad.

Beneficios del sexo matutino

Para algunas parejas, el sexo matutino puede ser una forma agradable de comenzar el día, pues después de varias horas de descanso, es posible sentirse con más energía y menos estrés que al final de una jornada llena de pendientes.

Además, el sexo matutino puede favorecer la conexión con la pareja y ayudar a reducir el estrés, pues la liberación de oxitocina y endorfinas durante la intimidad puede generar una sensación de bienestar y relajación, incluso antes de comenzar el día.

Posiciones sexuales que ayudan a quemar calorías

¿A qué hora es mejor tener sexo? Lo que debes saber sobre el sexo matutino y nocturno

Getty Images

Beneficios del sexo nocturno

El sexo nocturno no solo puede crear un ambiente más íntimo y sensual, también puede ayudarte a relajarte y liberar el estrés acumulado durante el día, pues la liberación de hormonas asociadas al bienestar puede favorecer la relajación y facilitar el descanso después de un día largo de actividades.

Por otra parte, la intimidad durante la noche puede ayudar a cerrar el día de forma positiva, favoreciendo la relajación y la conexión emocional con tu pareja, además la tranquilidad de la noche puede crear un ambiente de seguridad y cercanía que fortalezca el vínculo.

Beneficios del sexo de la tarde

El sexo por la tarde suele quedar fuera de la conversación entre la mañana y la noche, pero también tiene sus ventajas, pues aunque puede ser menos común por las responsabilidades del día, resulta una opción atractiva cuando hay tiempo libre, como durante unas vacaciones o un fin de semana relajado.

El sexo por la tarde suele darse cuando hay más tiempo disponible, por ejemplo, durante un fin de semana, lo que permite disfrutar del encuentro con mayor calma y dar espacio a la espontaneidad y la experimentación”, explica Mintz.

Y por otra parte, no siempre tiene que ser un encuentro prolongado, la tarde también puede ser el momento perfecto para una escapada rápida que rompa con la rutina, y en ambos casos, cambiar el horario habitual puede hacer que la experiencia se sienta diferente, novedosa y más emocionante.

asi-se-ve-un-orgasmo-en-foto-segun-inteligencia-artificial.jpg
Amor y Sexo
Así se ve un orgasmo en una fotografía según la Inteligencia Artificial
Quizá no puedes describir un orgasmo con palabras, por eso la inteligencia artifical lo hizo a través de fotografías
Febrero 05, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Amor y Sexo
Señales que delatan que acabas de tener sexo, ¿con cuáles te identificas?
Junio 26, 2018
Amor y Sexo
‘Edging': el secreto para tener uno de los orgasmos más intensos de tu vida
Septiembre 15, 2022

sexualidad vida sexual
Melisa Velázquez
Te sugerimos
que-significa-que-un-hombre-te-pida-lluvia-dorada-initimidad.jpg
Amor y Sexo
Qué significa cuando un hombre te pide que le hagas lluvia dorada durante la intimidad
Junio 07, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Estos son los 3 signos zodiacales más sexuales, según astrólogos
Amor y Sexo
Razones por las que un hombre se apega sexualmente a una mujer
Diciembre 20, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
un-hombre-se-casa-con-el-amor-de-su-vida-o-con-la-mujer-que-conoce-cuando-esta-listo-para-comprometerse.jpg
Amor y Sexo
¿Los hombres se casan con el amor de su vida o con la mujer que conocen cuando están listos?
Octubre 02, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
esto-le-pasa-a-los-hombres-con-la-abstinencia-sexual.jpg
Amor y Sexo
Así reacciona el cuerpo de un hombre con la abstinencia sexual
Mayo 14, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja