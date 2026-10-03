A la hora de explorar y disfrutar de nuestra sexualidad, cualquier momento del día puede ser maravilloso para tener sexo, sin importar si es en la mañana, en la tarde o en la noche, pues los beneficios son los mismos.

“El sexo tiene los mismos beneficios sin importar cuándo lo tengas: sensaciones de relajación, reducción del estrés, cercanía con tu pareja y similares”, dice Laurie Mintz, psicóloga titulada y terapeuta sexual certificada.

Sin embargo, el horario si puede influir en la experiencia del momento, todo dependerá de cómo se sienta tu cuerpo, tu rutina y el ambiente que quieres crear y experimentar, por eso vale la pena hablar de las ventajas y las desventajas que puede tener cada horario para disfrutar de la intimidad.

Beneficios del sexo matutino

Para algunas parejas, el sexo matutino puede ser una forma agradable de comenzar el día, pues después de varias horas de descanso, es posible sentirse con más energía y menos estrés que al final de una jornada llena de pendientes.

Además, el sexo matutino puede favorecer la conexión con la pareja y ayudar a reducir el estrés, pues la liberación de oxitocina y endorfinas durante la intimidad puede generar una sensación de bienestar y relajación, incluso antes de comenzar el día.

¿A qué hora es mejor tener sexo? Lo que debes saber sobre el sexo matutino y nocturno Getty Images

Beneficios del sexo nocturno

El sexo nocturno no solo puede crear un ambiente más íntimo y sensual, también puede ayudarte a relajarte y liberar el estrés acumulado durante el día, pues la liberación de hormonas asociadas al bienestar puede favorecer la relajación y facilitar el descanso después de un día largo de actividades.

Por otra parte, la intimidad durante la noche puede ayudar a cerrar el día de forma positiva, favoreciendo la relajación y la conexión emocional con tu pareja, además la tranquilidad de la noche puede crear un ambiente de seguridad y cercanía que fortalezca el vínculo.

Beneficios del sexo de la tarde

El sexo por la tarde suele quedar fuera de la conversación entre la mañana y la noche, pero también tiene sus ventajas, pues aunque puede ser menos común por las responsabilidades del día, resulta una opción atractiva cuando hay tiempo libre, como durante unas vacaciones o un fin de semana relajado.

“El sexo por la tarde suele darse cuando hay más tiempo disponible, por ejemplo, durante un fin de semana, lo que permite disfrutar del encuentro con mayor calma y dar espacio a la espontaneidad y la experimentación”, explica Mintz.

Y por otra parte, no siempre tiene que ser un encuentro prolongado, la tarde también puede ser el momento perfecto para una escapada rápida que rompa con la rutina, y en ambos casos, cambiar el horario habitual puede hacer que la experiencia se sienta diferente, novedosa y más emocionante.