Cuando lo piensas, la masturbación es prácticamente la herramienta definitiva de placer personal: es segura, gratuita y está disponible en todo momento. Está cargada de beneficios para la salud mental que reducen el estrés y la ansiedad y beneficios para la salud física que promueven el sueño. Además, se siente bien. Realmente bien. Un estudio reciente incluso encontró que quienes no se masturbaban tan seguido como querían “experimentaban más angustia sexual”.

Por G G Sauvage

Entonces, ¿por qué no todos la practicamos de manera regular? Amigas, estamos experimentando algo así como una brecha global de masturbación. En promedio, las mujeres se masturbaron solo 70 veces el año pasado, mientras que los hombres lo hicieron 166 ocasiones según datos de Womanizer.

¿La razón podría ser el estigma persistente o la vergüenza que rodea el autoplacer de las mujeres? ¿Podría ser por nuestras relaciones con otros? ¿Con nosotras mismas? ¿Nada más estamos demasiado ocupadas?

Para averiguarlo, preguntamos sobre sus rutinas de autoamor y cómo se sienten al respecto. Echa un vistazo y, con suerte, te animarán a masturbarte un poco más. Porque si hay algo que estamos dispuestas a afirmar es que tu cuerpo es tuyo para disfrutar.

8 Mujeres comparten sus hábitos de masturbación

“Después de años de no poder tocarme por una vergüenza tan intensa que me

salían verdaderas ronchas, ahora por fin lo hago cuando me place... incluso en mi

pequeño departamento en NYC con mesposa alrededor. Lo hacemos picante”. - Kasey, 31

“En las mañanas, por lo general agarro mi teléfono primero, así que en lugar de comenzar el día con un orgasmo, cedo a mi adicción aplastante a TikTok. Tal vez termino masturbándome una vez a la semana o algo así, ¡pero me gustaría que

fuera todos los días!”. - Jess, 32.

No priorizo la masturbación. Tener un hijo cambió cómo se ve mi vida sexual (sin sorpresa), aunque la maternidad en realidad me ha ayudado a disfrutar del sexo aún más, solo que mayormente con mi pareja”. - Therese, 38.

“Estoy constantemente ocupada con cosas en la casa, luego trabajo, estudiando para mi maestría, y al menos algo de ejercicio. ¿Encontrar tiempo entre todo eso

para un orgasmo en solitario? Si no contribuye al funcionamiento general de la casa o mi título, entonces es como si no fuera lo bastante importante como para

tacharlo de mi lista de tareas”. - Lara, 38.

8 Mujeres comparten sus hábitos de masturbación Foto: Getty Images

“Intento masturbarme a diario, entre cinco y seis veces a la semana. He hecho mucho trabajo y terapia para tener una relación saludable con ello (a pesar de haber sido avergonzada por ello toda mi vida—gracias, educación religiosa—), y ahora creo que es una forma de autocuidado. Además, me alegra decir que me vengo como dos o tres veces por sesión”. - Sara, 31.

“Me toco de vez en cuando, pero no me sumerjo en la experiencia porque siento que debería estar haciendo algo ‘más productivo’”. -Kristen, 29.

“El sexo es una parte fundamental de mi bienestar, e incluso programo exploraciones de masturbación para mí, como un mes entero de edging, por ejemplo. Soy selectiva cuando se trata de sexo en pareja, así que tengo mucho

sexo conmigo misma”. - Karin, 35.

“Es de las únicas cosas en mi horario diario... y soy horrible para programar. Lo hago una prioridad porque la cantidad de oxitocina y dopamina ayuda mucho a aliviar mi ansiedad. Supongo que podría decir que es un complemento diario a mi antidepresivo”. - Alexa, 29.