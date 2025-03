¿El uso frecuente de juguetes sexuales puede afectar mi sensibilidad?

Hoy en día y afortunadamente hay muchas maneras de explorar nuestra vida sexual, entre las cuales hay una que ha ganado mucha popularidad, los juguetes sexuales. Para muchas llegaron a cambiar su vida sexual por completo, y para otras son solo una herramienta complementaria.

Pero si los usas con frecuencia y te has preguntado si podrían afectar tu sensibilidad, la respuesta corta es sí, pero no. Aunque pueden causar un cambio temporal en la forma en que sientes el placer, no significa que tu cuerpo haya perdido la capacidad de sentir.

Si usas seguido vibradores con una potencia alta, tu cuerpo puede acostumbrarse a ese tipo de estimulación intensa, haciendo que otras formas de intimidad se sientan menos estimulantes.

Aunque tu cuerpo sí se adapta a este nivel de intensidad, no quiere decir que sea de manera permanente. Es simplemente una fatiga sensorial, pero con que pases un tiempo sin estimulación intensa de manera frecuente, la sensibilidad volverá a su estado natural.