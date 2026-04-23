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Amor y Sexo

7 frases que usa un narcisista para hacerte sentir culpable (y cómo responder)

Identifica el guion de la manipulación. Te revelamos las frases que usan para controlarte y el contraataque psicológico definitivo.

Abril 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
Peleas de pareja

7 frases que usa un narcisista para hacerte sentir culpable (y cómo responder).

Getty Images

Pelear con un narcisista es como intentar atrapar humo con las manos: siempre terminas confundida, agotada y sintiendo que tú eres la que está mal. No es casualidad, es una técnica de gaslighting diseñada para que dudes de tu propia cordura. Si de pronto te encuentras pidiendo perdón por cosas que él hizo, ¡detente! Es hora de dejar de ser su marioneta emocional y aquí te voy a dar las respuestas que lo dejarán mudo.

  1. “Eres demasiado sensible": El objetivo es invalidar tu reacción ante su falta de respeto. Respuesta: “No soy demasiado sensible, mi reacción es proporcional a lo que hiciste/dijiste”.
  2. “Yo nunca dije eso, te lo estás imaginando": Gaslighting puro. Respuesta: “Sé lo que escuché y no voy a debatir mi realidad contigo”.
  3. “Si me amaras, harías esto por mí": Chantaje afectivo para romper tus límites. Respuesta: “Mi amor por ti no tiene nada que ver con mis límites personales; el respeto es lo que sostiene este vínculo”.
  4. “Lamento que te sientas así": Una no-disculpa que traslada la culpa a tu emoción. Respuesta: “No acepto esa disculpa. Lo que necesito es que te hagas responsable de tu acción, no de mi sentimiento”.
  5. “Estás loca/histérica": Intento de desacreditación total. Respuesta: “Llamarme loca es una forma de evadir el problema real que estamos discutiendo”.
  6. “Todo el mundo piensa que tú eres la del problema": Táctica de triangulación para aislarte. Respuesta: “No me importa lo que piensen los demás; lo que importa es cómo nos tratamos tú y yo”.
  7. “Mira lo que me obligaste a hacer": Transferencia de responsabilidad absoluta. Respuesta: “Nadie te obliga a actuar de forma violenta o irrespetuosa; esa es tu decisión y es tu responsabilidad”.
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Si de pronto te encuentras pidiendo perdón por cosas que él hizo, ¡detente!

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama D.A.R.V.O. (Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender), por sus siglas en inglés. Es el patrón de conducta donde el agresor niega el hecho, ataca a la víctima y luego invierte los roles para parecer él el ofendido. ¡Si lo identificas, ya ganaste la mitad de la batalla! Tu realidad no es negociable ni está a votación. Aprende a identificar a los vampiros emocionales y retira tu energía de donde no hay respeto.

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