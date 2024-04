No tornes incómodo el momento al tocar los siguientes temas de conversación, ¡evítalos a toda costa después del sexo!

La penetración y los orgasmos no lo son todo durante el acto sexual, el juego previo y el post sexo son igual de importantes. Por eso, debes prestar especial atención a los temas de conversación que tocas después de haber concluido el acto. Si se ha generado un vínculo especial entre esa persona y tú y no quieres acabar con la magia del momento, entonces toma nota de los temas de conversación que debes evitar después de tener sexo.

6 Cosas de las que no debes hablar después del sexo

¿Qué somos?

Los sentimientos y emociones pueden verse alterados por la intimidad debido a que se trata de un acto de compatibilidad física, sexual y espiritual. Evita las pláticas sobre compromisos y relaciones serias después del sexo, es mejor tenerlas en un plano no íntimo. Además, podrías hacer que el momento se torne incómodo y que la grata experiencia se convierta en algo desafortunado. Olvídate de los sentimentalismos extremos, a menos que ya tengas una relación sentimental con esa persona.

No hagas comparaciones

Olvídate de sacar al tema tu experiencia sexual previa ni quieras indagar en las parejas sexuales que ha tenido esa persona. Es de pésimo gusto comparar el acto íntimo que acabas de tener con otra anterior, sea con la misma o con otra pareja. Evita hacer preguntas cuyas respuestas puedan no ser de tu agrado, como "¿soy mejor en la cama que tu ex?”.

6 Cosas de las que no debes hablar después del sexo Getty images

Planes a futuro

Si acabas de tener sexo con una persona que no es tu pareja sentimental, olvídate de hacer preguntas como "¿te gustaría casarte?”, "¿quieres tener hijos?” o "¿cómo es tu pareja ideal?”, pues podría parecer que estás apresurando las cosas o que lo estás presionando a tener un futuro contigo.

Decir “gracias”

No pagaste por ningún servicio, así que olvídate de agradecerle a esa persona por haber tenido intimidad contigo.

6 Cosas de las que no debes hablar después del sexo Getty Images

Preguntar: ¿en qué piensas?

Aunque esa persona se quede pensativa, dale su espacio y no lo incomodes con un "¿en qué piensas?”. La respuesta te decepcionará y además generarás tensión en el ambiente.

Ex parejas

No preguntes cómo se llama su ex pareja, cuánto duraron o por qué terminaron, es un tema del pasado del que probablemente esa persona no quiera hablar en ese momento. Enfócate en el aquí y ahora y disfruta al máximo de la conexión que se generó durante la intimidad.