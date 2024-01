5 tips para esquivar los perfiles falsos en las apps de citas

¿Encontrar el amor o ser víctima de un engaño? Estos tips te ayudarán a identificar perfiles falsos en apps de citas

Con el auge del uso de las apps de citas también se incrementa el riesgo de ser víctima de un delito, presta atención y sigue estos tips de cuidado para esquivar perfiles falsos que podrían estarse aprovechando de la ingenuidad de los usuarios de plataformas como Tinder, Bumble y Grindr.

De acuerdo con Statista, al menos cinco millones de personas en México utilizan alguna app de citas para encontrar el amor o pasar el rato en compañía, sin embargo, a mayor número de usuarios parece haber más riesgo de ser víctima de algún delito o estafa, por ese motivo, hoy en Cosmopolitan te compartimos cinco sencillos tips para esquivar los perfiles falsos de dichas plataformas.

Tips para mantenerte a salvo si buscas el amor mediante apps de citas

Recuerda que al otorgar permisos a ciertas aplicaciones (no sólo las de citas) das acceso a mucha otra información que contiene tu celular. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar sustos y malos ratos.

Verifica la privacidad

Sabemos que nadie lee los términos y condiciones, sin embargo, es indispensable que revises todos los permisos y accesos que otorgas al instalar una app de citas, además de la información que compartes en tu perfil ya que podrías poner en riesgo tu integridad.

Verifica la privacidad Getty images

Reserva tus datos personales

No compartas datos sensibles como tu nombre completo, tu lugar de trabajo e incluso tu número telefónico. Aunque no existen cifras certeras porque los usuarios de apps de citas en México no denuncian posibles delitos, al momento se sabe que 22% de mujeres mexicanas que utilizaron estas aplicaciones sufrieron algún tipo de abuso.

Te sugerimos utilizar únicamente el sistema de mensajería instantánea que brindan las aplicaciones, no te apresures a proporcionar tu teléfono, la seguridad es primordial.

No ingreses mediante tus redes sociales

A través de las redes sociales proporcionamos al mundo más información de la que creemos, al compartir nuestra vida cotidiana le damos una puerta de acceso a millones de personas que podrían estar dispuestas a hacernos daño.

Si decides utilizar apps de citas para encontrar el amor, lo mejor es que lo hagas desde perfiles nuevos que, aunque dificultan la búsqueda, no ponen en riesgo tu privacidad, ni tu seguridad.

No ingreses mediante tus redes sociales a apps de citas para encontrar el amor Getty images

Comparte tus planes con alguien de confianza

Si decides dar el siguiente paso y reunirte con tu match asegúrate de tener cargada la batería de tu celular en todo momento y comparte tus planes con alguien de tu confianza, manténganse en contacto y comparte también tu ubicación en tiempo real.

No ingieras bebidas o alimentos de dudosa procedencia y procura que la cita sea en un lugar público donde haya más gente que te pueda auxiliar en caso de emergencia.

Escucha a tu intuición

Si durante la cita detectas actitudes que te incomodan o te hacen sentir mal, lo mejor es que escuches a tu instinto y te pongas a salvo. Nada vale la pena para que arriesgues tu integridad y tu seguridad, recuerda que siempre hay alguien esperándote en casa.

Aunque la tecnología nos facilita y extiende las posibilidades de conocer a más personas que en otros contextos no podríamos conocer, también es cierto que esto aumenta las posibilidades de sufrir un mal rato. No te arriesgues y escucha a tu intuición.

Principales delitos que se cometen a través de apps de citas

Extorsión

Robo de identidad

Abuso sexual

Violación

Robo