5 señales de lenguaje corporal que revelan que quiere llevarte a la cama

A veces los hombres no son muy buenos con las palabras, pero sus cuerpos... ¡esos no mienten nunca! Si estás en una cita o viendo una peli y no sabes si dar el primer paso, solo tienes que observar. Estas 5 señales son el semáforo en verde que estabas esperando.

Micro gestos de la excitación masculina

De acuerdo con expertos en comunicación no verbal como Joe Navarro:

1. La mirada “triangular”. Si sus ojos viajan de tus ojos a tu boca y luego bajan a tu cuerpo constantemente, su cerebro ya está imaginando el siguiente paso.

2. Contacto físico “accidental”. Te toca el brazo, la espalda baja o busca que sus rodillas se rocen. Es la forma en que su cuerpo prueba tu reacción.

3. Dilatación de pupilas. Es una reacción fisiológica imposible de fingir. Cuando alguien nos atrae sexualmente, las pupilas se agrandan para dejar entrar más luz y “ver mejor” el objeto del deseo.

4. La postura de “poder”. Se sienta con las piernas abiertas o pone las manos en su cadera. Es un instinto biológico para mostrar su masculinidad y llamar tu atención.

5. Se toca el cuello o la cara. El flujo sanguíneo aumenta en las zonas sensibles cuando hay excitación, lo que puede causar un ligero picor o calor que lo obliga a tocarse inconscientemente.

La próxima vez que lo tengas cerca, fíjate en los detalles. Si hace 3 de estas 5, ¡el plan spicy es un hecho!