5 cosas que los hombres aman pero nunca se atreven a pedir por miedo o timidez

Aunque se suele pensar que los hombres son más directos y seguros de sí mismo a la hora de la conquista, lo cierto es que también se sienten inseguros, tienen miedo al rechazo, y en muchos casos, hasta dificultad para expresar lo que realmente quieren de ti en la relación.

Los hombres también buscan espacio para sentirse vulnerables dentro de la relación de pareja, pero no saben cómo expresarlo, ya sea por miedo o por sentirse muy tímidos, se quedan con las ganas de pedir lo que quieren.

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¿Qué es lo que los hombres quieren de una mujer pero no se atreven a pedir?

Estas son algunas cosas que muchos hombres valoran profundamente de su pareja, pero que pocas veces se atreven a pedir por miedo o vergüenza.

Muestras de afecto espontáneas

A los hombres también les gusta sentirse queridos, y adoran cuando se los demuestras a través de un abrazo inesperado, un beso sin motivo, o una caricia en público también puede significar mucho más de lo que crees para él.

Sin embargo, para ellos es difícil pedirlo por miedo a sentirse “necesitados”, y por eso deciden quedarse callados y esconder ese deseo de afecto y cariño visible.

Reconocimiento y validación

Así como a nosotras nos gusta que validen nuestras emociones, ellos también buscan esa validación, escuchar que les digas que te sientes orgullosa de él o que aprecias sus esfuerzos, puede causar un impacto profundo y agradable en él, pero rara vez lo piden.

Espacio para mostrarse vulnerable

En un mundo donde la presión social le exige a los hombres que se muestre fuerte, es difícil que puedan sentir su propia vulnerabilidad, mostrar cuando están tristes o que tienen miedo de ciertas situaciones, parece casi imposible.

Por eso, muchos hombres anhelan poder abrirse sin ser juzgados, pero temen perder atractivo o respeto si lo hacen.

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Que tomes la iniciativa de la seducción

En el terreno romántico y sexual, muchos hombres disfrutan cuando su pareja toma la iniciativa, pues así como les gusta seducir y conquistar, también disfrutan cuando tú tomas la iniciativa, pues les resulta atractivo y liberador, pero la idea de pedirlo puede resultar incómoda o generar inseguridad.

Tiempo de calidad en pareja

Más allá de planes elaborados, valoran los momentos simples pero significativos: una conversación profunda, ver una película juntos o compartir una comida sin celulares de por medio, es una de las cosas que más quieren, pero aunque lo desean, no siempre lo expresan por miedo a parecer exigentes.

Al final, la clave está en entender que la comunicación emocional no es exclusiva de un género, y romper con los prejuicios permite construir relaciones más honestas, donde ambos puedan expresar lo que sienten y necesitan sin temor.