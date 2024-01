¿Cuáles son los mejores simuladores de sexo oral que hay en el mercado? Te decimos cuáles son los favoritos de los mexicanos

En ocasiones, muchas mujeres extrañan más las relaciones sexuales que tenían con su ex que al mismo ex, ¿te ha pasado? Sin embargo, es bien sabido que no necesitas de una pareja sexual para satisfacerte a ti misma. La autoexploración actualmente es considerada como un acto de bienestar personal y de amor propio, pues la masturbación cuenta con múltiples beneficios, como disminuir cólicos mentruales, reducir el estrés, mejorar la calidad de sueño, fortalecer el sistema inmune y más.

Pero si quieres meterle un toque más excitante a sus sesiones íntimas a solas, te recomendamos incluir un juguete sexual, como por ejemplo, un simuldor de sexo oral. Si no sabes donde conseguirlo, te dejamos tres de las opciones más populares del mercado.

3 Simuladores de sexo oral que te harán olvidar a tu ex

Mon

El estimulador Mon de Meibi es perfecto para las mujeres que adoran el sexo oral atrevido y sin límites este juguete sexual te hará llegar a lugares de placer que jamás imaginaste gracias a sus 9 diferentes modos de mover su lengua. Mon te sorprenderá con todo tipo de movimientos, desde los más suaves y seductores hasta los más salvajes. Deja que la lengua de este estimulador juegue con tu clítoris, ¡te prometemos que no te arrepentirás!

Compra aquí

Coco

Es sencillo: Coco de Platanomelón te hará ver las estrellas. Con su textura ultrasedosa, sus 9 movimientos de lengua y sus 9 modos de vibración, este simulador con rotación será tu nuevo (y favorito) amante. Es experto en hacer sexo oral y cuenta con la precisión que tu ex nunca tuvo. Lo mejor de todo es que lo puedes poner a prueba tanto dentro como fuera del agua, además de que es recargable por USB.

Compra aquí

simulador de sexo oral

Ora 3

Dicen que Ora 3 de LELO es el simulador de sexo oral más inteligente del mundo, ¿por qué?. Lo describen como un “paso más allá de la tecnología” debido a su

combinación de sensores y algoritmos inteligentes para identificar de qué manera lo utilizas y cómo se adapta para satisfacerte. Este juguete sexual también cuenta con la exclusiva tecnología Cruise Control de LELO, para que la intensidad no decaiga en ningún momento.

Compra aquí