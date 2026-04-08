3 beneficios reales de tener relaciones durante tu periodo

Quitémonos la idea de que la regla es un impedimento para el placer. De hecho, biológicamente hablando, es cuando tu cuerpo está más “encendido” en ciertas zonas. Si te da asco o te da flojera, te estás perdiendo de un combo de bienestar que ninguna farmacia te puede vender. Hoy vamos a hablar de sangre, sudor y orgasmos, porque tu útero merece una fiesta incluso cuando está en modo “limpieza profunda”. Saca las toallas oscuras y prepárate para la ciencia más nasty y efectiva.

La ginecóloga Dra. Alyssa Dweck afirma que el sexo durante la menstruación no solo es seguro, sino que tiene ventajas biológicas reales:

Alivio de cólicos natural. Durante el orgasmo, el útero se contrae y luego se relaja profundamente. Este movimiento ayuda a expulsar el revestimiento uterino más rápido y libera endorfinas que actúan como un analgésico natural, reduciendo la intensidad de los calambres. Lubricación y sensibilidad. La sangre actúa como un lubricante natural perfecto, y debido a la congestión pélvica durante el periodo, muchas mujeres reportan que sus zonas erógenas están mucho más sensibles y el clítoris más accesible, facilitando orgasmos más explosivos. Reducción de la migraña menstrual. Muchas de nosotras sufrimos de dolores de cabeza por el cambio hormonal. Según la International Headache Society, la liberación de dopamina y oxitocina durante el sexo puede mitigar o eliminar por completo las cefaleas tensionales relacionadas con el ciclo.

Getty Images

Dato Cosmo

Al estar el cuello del útero un poco más abierto durante el periodo, la sensibilidad interna cambia. Esto puede hacer que ciertas posiciones que antes no sentías, ahora sean tu boleto directo al paraíso. Deja de ver tu ciclo como un obstáculo y empiézalo a ver como un potenciador, porque una mujer dueña de su biología es una mujer que nunca deja de disfrutar.