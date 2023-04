Martha Debayle se presentó en el Latin American Conference 2023 de Harvard Business school y Mit Sloan School of Business para hablar sobre el poder de la intuición de los negocios

Martha Debayle es una reconocida empresaria que ha destacado por ser un ejemplo de liderazgo en la creación y crecimiento de las marcas que ha desarrollado. Por lo mismo, la comunicadora busca inspirar a la audiencia sobre el poder de utilizar la intuición, cómo nutrirla, en qué momento hacerle caso y la manera en que ésta la ha llevado a marcar hitos importantes en su carrera.

La reconocida empresaria y comunicadora Martha Debayle, se presentó el pasado 23 de abril en el Klarman Hall -el principal recinto de conferencias dentro de la Universidad de Harvard- ante más de mil estudiantes de maestrías y posgrados, así como emprendedores y empresarios para dar una conferencia magistral sobre “El Poder de la Intuición en los Negocios”; brindando una perspectiva sobre su experiencia, aprendizajes y momentos clave como emprendedora en los que su intuición la ayudó a tomar decisiones difíciles.

Martha Debayle Foto: Cortesía

Martha Debayle habla sobre el poder de la intuición de los negocios en Harvard Business School

“En todos mis años en los negocios, a lo largo de toda mi carrera, la intuición ha sido y es mi superpoder, es mi arma secreta. Llámala presentimiento, corazonada o sexto sentido... Para tomar buenas decisiones en los negocios, necesitas que tu capacidad de analizar trabaje de la mano y hasta le de prioridad, a tu intuición”.

Año con año, Harvard Business School y MIT Sloan School of Business convocan a estudiantes y miembros de la comunidad de las principales escuelas de negocios de la región para conocer y aprender de las experiencias y conocimiento de los líderes de opinión, sociales, de negocios y política que están marcando tendencias. El objetivo es mostrar un panorama objetivo y realista sobre diversos temas relacionados con los retos actuales a los que se enfrenta el desarrollo empresarial y de negocios de los países de Latinoamérica.

En esta ocasión, el Latin American Conference, que organizan dichas facultades, llevó como título: “Latin America in 2030: Opportunities, Challenges & our Role in the Region’s Future” y busco mostrar una visión objetiva y constructiva de los retos y oportunidades que tiene esta región.