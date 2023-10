Eugenia Rodríguez ha logrado convertir sus pasiones en grandes oportunidades y con eso ha roto estereotipos demostrando que sí es posible encontrar el balance y lograr todo eso que a veces parece imposible.

Desde el inicio, Eugenia Rodríguez mostró su espíritu emprendedor al fundar “Xile Chile”, una empresa de dulces enchilados que nació mientras ella aún estaba en la preparatoria, “Empecé porque mis papás siempre nos han inculcado el trabajo y si yo quería algo desde chiquita tenía que buscar cómo pagarlo. Mi novio se vino a vivir a la Ciudad de México y si lo quería venir visitar tenía que poder costearlo”. Este primer paso la llevó a descubrir cómo era el funcionamiento de un negocio y con ello eventualmente su camino la guío hacia la creación de “Keer Lab”, un salón de tratamientos para el cabello, “PR PL”, una agencia de relaciones públicas y “FEMMI”, una línea de ropa curada por ella.

No podemos negar que es una fuente de inspiración para quienes buscan empezar a emprender o simplemente encontrar el equilibrio en la vida personal y profesional y por eso no podíamos dejar pasar la oportunidad de pedirle sus mejores consejos.

Los mejores tips para emprender si estás en tus 20’s

Aprovecha al máximo tu día

“Levántate temprano y también trata de buscar momentos para ti. El hacer ejercicio, a veces en la tarde 15 minutos tomar un café, simplemente hacer espacios en tu agenda para hacer cosas que disfrutes es muy importante para no quebrarte.”



Vuélvete buena siendo productiva

“Yo en 20 minutos puedo sacar la chamba a la que tal vez tendría que dedicarle una hora. He aprendido a exprimir mi tiempo al máximo.”

Busca el cómo sí

“Cada vez que te digan que no, busca el cómo sí; no sabes la cantidad de veces que la gente me ha dicho ‘híjole, sigues estudiando, no vas a poder trabajar o híjole, estás bien chiquita, lo que sea’. Me acuerdo perfecto, la primera vez que nos cerraron la puerta de la cara, porque realmente se te van a cerrar muchas puertas y tú también vas a pensar que no se puede, pero la clave está en no rendirse”.



Enfócate en tu camino

“A veces cuesta mucho dejar pasar ciertas etapas, ahorita que tengo 22, cuando veo a la gente a mi alrededor, están de fiesta o están sin responsabilidades, entonces a veces cuesta mucho el saber que ese no es mi caso, pero sé que en 10 años voy a agradecer lo que hice hoy. Mi consejo más grande es enfócate en tu camino, que la gente que te diga que no, no te afecte. Y si tienes un sueño y sabes a dónde quieres llegar, no te pierdas.”

Tips si estás buscando emprender un negocio Foto: Getty images

Encuentra motivación

“Lo que más me motiva son las oportunidades que se atraviesan. Siento que cuando digo ya no puedo más, algo grande llega y digo claro que sí puedo. Y también porque con cada oportunidad puedo crecer y atraer cosas increíbles.”



Rodéate de personas que te nutran

“Cuando hago lo que me gusta, cuando cumplo con mis limitantes, cuando me rodeo de gente que me aporta a mi me da confianza y es cuando mejor me siento, porque me siento satisfecha con lo que estoy viviendo, con lo que estoy sintiendo y con la persona que soy.”

Tips si estás buscando emprender un negocio Foto:Getty Images

No olvides la constancia

“Siento que a veces cuando estás empezando crees que el emprendimiento es de un día a otro y es la clave de la libertad financiera o de la libertad de tiempos, cuando la verdad es lo opuesto. Cuando empiezas a emprender es pagar proveedores antes que pagar tu sueldo, pagar empleados antes que pagar tu sueldo. Hay meses que ni modo, no te pagaste y te metiste la friega de tu vida, pero también ahí viene la pasión y las ganas que alguien tiene de hacer ese proyecto. La constancia es bien importante porque van a haber días buenos, van a haber días malos y días que dices ¿por qué estoy haciendo esto?, pero si sigues siendo constante no solo vas a llegar lejos, vas a tener una satisfacción muy grande.”



Si tu mente lo piensa...

Creo que lo que más he aprendido es que si tu mente lo piensa es porque lo puede lograr, es porque eres capaz de hacerlo y eso es lo que me ha llevado a hacer las cosas que la gente cree que no es posible hacer.”

Empieza

“Al inicio siempre hay muchos retos, por ejemplo, la responsabilidad de llevar un negocio, no todo el mundo empieza sabiendo, la presión de saber que hay gente que depende de ti, que depende de tu negocio es enorme. Son decisiones muy importantes que se tienen que tomar y que tienes que empezar desde algún lado.”