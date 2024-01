La oportunidad que buscas para emprender este año nuevo

El inicio de un nuevo año es el pretexto perfecto para lanzarte por aquello que has tenido en la mente desde hace tiempo: ser tu propia jefa, emprender y hacerte de un buen negocio que te ayude a tener una mejor calidad de vida.

Si esta idea no ha dejado de rondar por tu cabeza, te tenemos una increíble noticia. Puedes empezar dando el paso hacia una vida de éxitos, con la ayuda de Mary Kay®. Al ser la Marca #1 de Venta Directa de Cuidado de la Piel y Cosméticos de Color en el mundo*, estarás respaldada por un gran nombre y tendrás la posibilidad de incrementar tus ingresos, obtener buenas promociones y grandes beneficios.

Tu nuevo inicio con Mary Kay® te da la posibilidad de comprometerte de verdad con aquellas metas que por una u otra razón no has podido cumplir. No podemos negar que es la mejor manera de comenzar el año y lo más increíble es que puedes llegar tan lejos como te lo propongas. Tener tu Negocio Independiente es muy sencillo y al iniciar en enero, tendrás beneficios exclusivos.

Además, recordemos la importancia que tiene para todas las mujeres el cuidado personal y las motivaciones que tenemos por sentirnos bonitas, empoderadas y listas para los nuevos retos cada que un año inicia.

Con esta opción puedes dedicar más tiempo a hacer las cosas que te gustan, pues no tienes que invertir miles de horas y siempre será divertido. Si quieres participar y sumarte a las miles de mujeres que ya tienen los beneficios de su propio Negocio Independiente, entra a marykay.com.mx o contacta a una Consultora de Belleza Independiente Mary Kay® para que te explique cómo.

*“Fuente Euromonitor International Limited; Belleza y Cuidado Personal, Edición 2023, precio de venta al público PVP, datos 2022.”