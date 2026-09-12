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bebidas con proteína
Wellness
¿Las bebidas con proteína son saludables o solo otra tendencia wellness?
Las proteínas dejaron el gimnasio para instalarse en la rutina diaria, pero ¿de verdad las necesitamos? Hablamos con un experto sobre ello.
Septiembre 12, 2026
·
Jessica Servín Castillo