Señales de que estás guardando demasiadas emociones y te están pasando factura (Lo que callas también se nota)

No necesitas ser fuerte todo el tiempo... Reprimir tus emociones no te hace madura, te hace invisible ante ti misma...

November 08, 2025 • 
Leilani Aviles
Hay mujeres que saben escuchar a todos… Menos a sí mismas. Siempre tienen una sonrisa, una respuesta correcta, una actitud impecable. Pero cuando llegan a casa, sienten ese nudo en el pecho que no se va. Y no es tristeza: es cansancio emocional por cargar con lo que nunca dicen.
No hablar no siempre significa paz. A veces, significa autoabandono.

😶‍🌫️ Cuando tu silencio se convierte en una armadura

Las psicólogas lo llaman auto-silenciamiento: la tendencia a callar por miedo a incomodar, perder cariño o provocar conflicto. Según la Universidad de Waterloo, este patrón está directamente relacionado con el aumento de ansiedad, insomnio y baja autoestima.
Ejemplo cotidiano: discutes con tu pareja, pero prefieres “no decir nada” para evitar drama. Él se duerme tranquilo, tú te quedas pensando toda la noche. O en el trabajo, tu jefe te carga más tareas y sonríes diciendo “no pasa nada”. Pero sí pasa.

💔 Señales de que estás acumulando emociones

  • Te sientes cansada sin razón aparente.
  • Lloras por cosas pequeñas porque en realidad estás desbordada.
  • Evitas conversaciones profundas.
  • Sientes que nadie te entiende (pero tampoco lo explicas).
  • Te da miedo decir “no”, aunque quieras gritarlo.

La ciencia lo confirma: las emociones reprimidas se manifiestan físicamente. Dolores de cabeza, tensión muscular o problemas digestivos son respuestas comunes del cuerpo al estrés emocional.

🌷 Cómo empezar a soltar sin sentir culpa

  • Escribe lo que no puedes decir. Verlo en papel te libera.
  • Habla con alguien que te escuche sin juzgar (una amiga, terapeuta o mentor).
  • Respira antes de reaccionar. No se trata de explotar, sino de expresar con claridad.
  • Recuerda: no hablar para “proteger” a los demás es dejar de protegerte a ti.

El bienestar emocional es un músculo: si no lo ejercitas, se atrofia. No te calles. No siempre tienes que ser la fuerte. Ser sincera contigo también es una forma de amor propio.

Leilani Aviles
