Reconectar con la naturaleza y otros poderosos motivos para caminar descalza sobre el pasto

Andar descalzos es una práctica milenaria que trae grandes beneficios a la salud, olvídate de los prejuicios y dale un break a tus pies

Probablemente hay grandes motivos -que en realidad no tienen sustento científico- para no querer caminar descalza sobre el pasto, uno de ellos es que aumenta la posibilidad de contraer alguna infección respiratoria o un fuerte impacto sobre nuestras articulaciones. En realidad no es así, existen poderosos motivos para lanzar los tenis lejos de ti y disfrutar de los beneficios de pisar el césped de vez en cuando.

Reduce el pie plano

Los tenis y zapatos pueden provocar malformaciones en los pies por su uso desde temprana edad, por eso es importante que los niños y niñas exploren el mundo con los pies descalzos el mayor tiempo posible.

Adiós malos olores

Las infecciones en los pies no tienen otro origen más que la sobrepoblación de hongos y bacterias responsables de los malos olores ya que estos encuentran el hábitat ideal para reproducirse en la humedad del calzado y los calcetines.

Ideal contra la fascitis plantar

La irritación de la fascia plantar es más común de lo que puedes imaginarte, además, esta produce un dolor crónico y degenerativo en las sesiones de largas caminatas por lo que andar descalza un par de horas al día tendrá grandes beneficios contra dicho padecimiento

Olvídate del calzado una o dos horas al día Getty images

Fortalece tus músculos

Un estudio publicado por Scientific Reports demostró que las personas que usan con menor frecuencia zapatos tienen los músculos abductor hallucis y abductor digiti minimi más grandes y fuertes por lo que utilizar zapatos vuelve más rígidos a los pies en general.

Reduce los niveles de estrés en el cuerpo

Caminar sin calzado ayuda a reducir el estrés en el cuerpo gracias a los mecanorreceptores de los pies que son capaces de reconocer texturas y temperaturas idóneas para relajarse.

Dile adiós a los dolores de espalda

Utilizar zapatos altos está asociado con dolores musculares y óseos a nivel de espalda, cadera, rodillas y tobillos. Deshacerte un rato de los zapatos altos te ayudará a combatir esos dolores asociados a los tacones.

Ideal contra lesiones

Si tienes alguna lesión a nivel de pies o tobillos, deshacerte un rato de los zapatos ayudará a tu pronta recuperación ya que aminoras el peso permitiendo que tus tobillos se recuperen más rápido.

Sólo te sugerimos ser cuidadosa mientras estás descalza ya que el dedo pequeño del pie puede padecer las consecuencias, por lo demás no te preocupes.