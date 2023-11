Cuando te conviertes en tu peor enemiga: aprende a no autosabotear tus planes

Aprende a no autosabotear tus planes y preparate para alcanzar la cima del éxito y la plenitud...

Llegó la época ideal para proyectar planes y proyectos a corto y mediano plazo, todas soñamos con vernos realizadas y lograr nuestras metas de manera exitosa, sin embargo, hay algunos factores que nos impiden llevarlas a cabo y no siempre tiene que ver con energías externas, de hecho, la mayor parte del tiempo nuestros objetivos son aplazados por nosotras mismas y eso es un claro indicador de que estás autosaboteando tu éxito.

Muy posiblemente ocurre sin que tú te des cuenta, sin embargo, el no cumplir con las metas que nos establecimos puede derivar en sentimientos de frustración, enojo y depresión, eso es lo que comúnmente conocemos como autosabotaje. Si alguna vez has experimentado estos sentimientos respecto a tus sueños sigue leyendo para saber cómo abandonar el autosabotaje y alcanzar la plenitud.

¿Qué es el autosabotaje y cómo detectarlo?

El autosabotaje es la acción sistemática de interrumpir accidental o conscientemente tus sueños, es decir, este mecanismo caracterizado por el miedo al fracaso es como una especie de coraza en la que almacenamos nuestras mejores intenciones y postergamos esas acciones que sabemos que nos llevarán a cumplir nuestras metas.

Un ejemplo muy concreto de lo que es autosabotaje es cuando te propones mejorar tu salud y verte mejor a través del ejercicio físico, pagas la mensualidad del gimnasio, pero abandonas tu rutina luego de dos semanas porque no sientes ningún cambio en ti o sientes que el coach no te pone suficiente atención. En realidad, el pretexto para abandonar esa meta es lo de menos.

Aunque sabes que acudir regularmente al gimnasio mejorará tu salud física y emocional, decides no ir más y buscar muchos pretextos antes de enfrentarte al cambio o en algún punto experimentar una sensación de fracaso.

¿Qué es el autosabotaje y cómo detectarlo? Pexels

Tips para dejar de autosabotear tus planes

Pon atención a tu comportamiento frente a tus planes y proyectos e identifica si estás autosaboteando tu éxito.

Identifica las trampas

Olvídate por un momento de las frases relacionadas con la suerte y las bendiciones, lo que has logrado y también lo que no se debe en buena medida a tus capacidades y tu constancia. Nada de lo que has conseguido en la vida tiene que ver con el azar.

Planifica y crea alternativas

Una vez que ya tienes en mente lo que deseas lograr, debes trazar algunas rutas para alcanzarlo. Es muy probable que no todo salga a la primera, pero lo más valioso es intentarlo hasta que te salga. No abandones la meta, sólo perfecciona tu plan.

Planifica y crea alternativas Pexels

Adopta hábitos saludables

Hacer ejercicio y comer bien es imprescindible en la vida para mantenerse sana, pero el ejercicio y la dieta balanceada tienen una enseñanza emocional aún más profunda: la voluntad, la perseverancia y la disciplina te llevarán directamente al cumplimiento de tus metas.

Pon en práctica la autocompasión

No seas tan dura contigo misma, necesitas tratarte con amor y comprensión, pero para ello es necesario que identifiques cuáles son los planes que están postergando y con qué pretextos lo haces. Imagina que a quien estás regañando es a la tu niña interior que sólo necesita confiar un poco en sí misma para lograr todo lo que se propone.

Escribe un diario

Poner en perspectiva las emociones de tu día a día te ayudará a tener más claridad sobre los asuntos que estás postergando. Escribe en un diario todo eso que llevas dentro y visualiza cómo te sentirías si logras cumplir esa meta.

Escribe un diario Pexels

Un día a la vez

Hazte cargo de una sola cosa a la vez, por ejemplo, de sentirte bien hoy, de dar un paso hacia esa meta hoy. Mañana es incierto, pero no pienses en eso, hoy sí puedes hacer algo por caminar hacia allá. Pensar en el pasado o en el futuro solamente alimentará la ansiedad y la depresión.

No te compares con los demás

El camino hacia el éxito personal y la autocomplacencia es un camino individual, evita comparar tus logros con los de alguien más, pues en realidad no sabes si esa persona a la que admiras realmente se siente plena y exitosa. Cada persona lleva su propio ritmo, no seas injusta contigo misma.

La mente y la baja autoestima nos pueden jugar trampas muy crueles, por eso te invitamos a dejar de autosabotearte, pero hacerlo desde un lugar consciente en el puedas experimentar la reflexión y la paz interna. Meditar al respecto también será de gran ayuda.