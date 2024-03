8 de marzo: La carta de amor propio que necesitas leer este Día Internacional de la Mujer

“A ti, querida lectora, quiero decirte que no estás sola, si estás pasando por un momento difícil”, dice parte de la carta de Belén Soto

Soy Belén. Pero ante todo, soy mujer.

Vengo de una familia de padres divorciados. Crecí siendo testigo de violencia, yendo a audiencias judiciales y recibiendo visitas constantes de trabajadores sociales. Comencé a trabajar en la industria de la televisión en Chile cuando tenía tres años, interpretando papeles en comerciales, y luego incursioné en la radio.

A los nueve años hice un papel en una serie de televisión que me lanzó a la fama y gané mi primer premio a Mejor actriz chilena. Ese programa me llevó a donde estoy hoy, sentada aquí frente a mi computadora, contándote una historia que todavía encuentro difícil de aceptar. Hoy en día parece ser común que la mayoría de las personas experimenten una relación abusiva durante su vida, sin importar la edad, el género o la experiencia.

Desde los quince tuve que soportar tres años de tormento en una relación abusiva con un hombre quince años mayor que yo. Él trabajaba en una de las series de televisión que estaba filmando en ese año. No solo se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad infantil, sino que también me manipuló y abusó como quiso de mí, tanto sexual como psicológicamente.

Hoy, a mis 27 años, mi gran lema de vida se convirtió en: “La información es poder” algo que como mujeres hemos carecido a lo largo de la historia. A raíz de mi experiencia, quise poder expandir el mensaje a través de mis dos libros que escribí: No te lo mereces y Mujer Power. Pero no quería que esto llegará hasta ahí, quería poder ir mas allá para educar entorno al empoderamiento femenino, y creé mi primera serie documental sobre mujeres que están cambiando el mundo, desde un lugar sin reconocimiento, tribuna o voz: Powerful Women.

Y aquí es donde comienza mi nueva historia, la que me lleva hacia el amor propio, un viaje que no es fácil, ya que tiene altibajos diarios, pero un viaje que es para siempre porque, recuerda, el amor propio no es una moda pasajera. Está formado por hábitos que debemos aplicar a nuestra vida, todos los días y para siempre.

Créeme que no hay mejor sensación que sentirse empoderada, pero es un trabajo que empieza contigo. Por eso espero que juntas, podamos responder a todas las preguntas que nos hemos hecho cuando nos sentimos vulnerables como mujeres y como seres humanos.

A ti, querida lectora, quiero decirte que no estás sola, si estás pasando por un momento difícil. A pesar de los dolores de amor que nos desgarran el alma en miles de pedazos, del dolor que proviene de las relaciones familiares desastrosas, de la mirada crítica de los demás (o incluso de la propia), debes estar segura de que eres fuerte y de que habrá siempre alguien en quien puedas apoyarte.

Con amor,

Belén Soto.

