OMedia: un nuevo capítulo en la historia editorial de México

Oficialmente, inicia el nuevo capítulo de un legado inmensurable

El mundo editorial en México está viviendo un giro histórico. Dos gigantes que han marcado a distintas generaciones (Editorial Televisa e Intermex) se unen bajo una misma bandera para dar vida a OMedia, la nueva identidad que promete revolucionar cómo leemos, consumimos y compartimos historias.

Para realmente entender la magnitud de este paso, hay que mirar a todo lo que ha construido Editorial Televisa como un referente cultural y social en Latinoamérica por décadas, publicando títulos que nos han acompañado desde la infancia hasta la adultez a millones de personas. Al mismo tiempo, Intermex se consolidó como la red de distribución más grande del país, llevando revistas y publicaciones a prácticamente cada rincón de México.

Ahora, ambas trayectorias se entrelazan y tienen un gran futuro en puerta, y nadie lo podía explicar mejor que Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Ollamani, quien dijo lo siguiente:

“OMedia no es solo una fusión: es la unión de experiencia y visión, de tradición e innovación. Es la promesa de conectar con más fuerza que nunca con nuestros lectores. Porque en Ollamani estamos convencidos de que la transformación es posible, que la innovación nos impulsa y que los sueños compartidos nos hacen imparables.”

Después de estas palabras, es evidente que OMedia nace con un objetivo claro: innovar en lo digital y lo impreso, adaptarse a las nuevas formas en que consumimos contenido y, al mismo tiempo, estar más cerca de las audiencias con historias que inspiren, conecten y acompañen a millones de personas. Se trata de dar continuidad al legado editorial que ha marcado a varias generaciones, pero con un giro refrescante que responde a las exigencias del presente y se prepara para conquistar el futuro.

Como explicó Ángel Fuentes, director general de OMedia, “este es el inicio de un capítulo muy emocionante… con el propósito de generar y distribuir contenidos que inspiren y seguir llegando a las manos de nuestra comunidad en cada rincón del país”.

OMedia no solo refuerza el liderazgo de Grupo Ollamani en el mundo editorial, también abre la puerta a una etapa de reinvención. Porque si algo nos enseñan las revistas y los medios que nos han acompañado por años, es que la narración evoluciona con nosotros y se adapta a un sinfín de retos, pero nunca deja de ser parte de nuestro día a día.