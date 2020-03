La gente está sacando sus decoraciones Navideñas de nuevo para subirse los ánimos

Si estar encerrado en tu casa te ha bajado el ánimo y te hace sentir ansiosa, te entendemos. Aquí hay una noticia súper encendida: a la gente de Twitter se le ha ocurrido una idea brillante, volver a decorar de Navidad (especialmente con las luces).

@lanegrindle ¿Y si volvemos a poner nuestras luces Navideñas? Podríamos decorar, subirnos al auto y verlas. Suena como una actividad buena de distanciamiento social.

What if we all put our Christmas lights back up? Then we could get in the car and drive around and look at them. That seems like a fair social distancing activity. — Lane Grindle (@lanegrindle) March 15, 2020

Además es una gran distracción para los niños que no están yendo a la escuela.

@lisastregis Un amigo me acaba de decir que su vecino mayor vino a su casa y le pidió que prendiera las luces de Navidad porque le da miedo la oscuridad y la situación que estamos viviendo. Así que todos están decorando de nuevo en su calle.

A friend just shared that an elderly neighbor came to her house and asked her husband to turn on the Christmas lights because there's so much darkness and scariness now. So, there are bright dancing Christmas lights now on in their neighborhood. #coronakindness — Lisa St. Regis (@LisaStRegis) March 15, 2020

Para otros, decorar con las luces Navideñas representa mucho más. Como cuenta la usuaria Lisa, un poco de luz también representa dejar la oscuridad de la difícil situación que estamos pasando.

Otros usuarios de Twitter están de acuerdo.

@quickbear Mi mamá cree que poner luces Navideñas en las ventanas nos recuerda que todavía hay luz y vida mientras nos quedamos en casa.

My mom thinks people should start putting up Christmas lights in their windows to remind each other that there is still life & light while we #StayTheFHome. I think she’s on to something.#DoingMyPartCO #CoronavirusUSA #LightsForLife pic.twitter.com/XHxDyORAcS — Michael 🎧 (@quickbear) March 16, 2020

@mikegriffin Mi hijo más pequeño estaba aburrido hoy y me pregunto si podíamos ponerle las luces Navideñas al árbol de afuera. Fue un gran idea. Las luces están prendidas esta noche como una señal de esperanza y la linda mente de un niño de 10 años.

My youngest son was bored today and said, "can we put Christmas lights on our tree outside to cheer us up?" Great idea buddy. Lights are on tonight as a sign of hope and the sweet mind of my 10 year old. #Rhodeisland #hope #lovemysons #Christmas #Cumberland pic.twitter.com/qhVjeuLc02 — Mike Griffin (@rhodyknowsbest) March 16, 2020

Así que si estás en casa, decora con tus cosas Navideñas y tal vez inspirarás a tus vecinos.