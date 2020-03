Influencer polaca se queda ciega después de tatuarse los ojos negros

Lamentablemente, el procedimiento dejó a Aleksandra con un dolor indescriptible y ahora doctores dicen que se quedará totalmente ciega.

De hecho, desde que se hizo el tatuaje, Aleksandra ya ha perdido totalmente la visión del ojo derecho y la del izquierdo empeorará hasta quedarse ciega.

“Los doctores no son muy optimistas de que mejore. Me dicen que el daño fue demasiado extenso. Me quedaré completamente ciega. No quiero encerrarme y estar depresiva. Tengo tristeza pero seguiré adelante”, aseguró en sus redes sociales.