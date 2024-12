¿Elton John perdió la vista?

Durante la noche de estreno de “The Devil Wears Prada: The Musical” en Londres el pasado 1 de diciembre, el legendario músico de 77 años, se sinceró con el público y compartió que no pudo disfrutar mucho del show, ya que le costaba ver el escenario.

Mientras daba un mensaje de agradecimiento a los espectadores por acompañarlo en ese día tan importante, (ya que él fue el encargado de realizar la música) contó que a finales del mes pasado había contraído una infección ocular grave que lo dejó sin visión en su ojo derecho.

“Como algunos de ustedes sabrán, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado.” Poco después se acercó su marido David Furnish, para ayudarlo a bajar del escenario. A lo que Elton también se tomó el tiempo de agradecer a David. “A mi esposo, que ha sido mi mayor apoyo porque no he podido venir a muchos de los avances, me cuesta verlo, pero me encanta escucharlo y sonó bien esta noche”.

Elton John y su esposo Dave Benett/Getty Images

Cabe destacar que Elton ha tenido problemas de vista desde este verano. Ya que desde septiembre, el músico compartió en redes sociales que una infección lo había dejado con visión muy limitada en el ojo derecho.

“Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo dañado.” Elton John

De momento no se sabe más del avance en su recuperación, pero esto deja preocupados a muchos fans, ya que Elton ha dejado en claro que esto ha afectado sus habilidades para hacer música. Debido a que no puede leer partituras ni ver mucho de lo que necesita revisar al momento de estar en el estudio de grabación.