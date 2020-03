¿Cómo están viviendo esta época en la que no podemos salir a abrazar a la persona que más queremos? Ni siquiera podemos ir a nuestros trabajos, con todo lo que eso conlleva. No es fácil quedarse en casa porque la mayoría tenemos que trabajar para sobrevivir. Y no, tampoco podemos ir a un bar para tomar una chela o un mezcal con los amigos. Ni al gimnasio a hacer deporte, ni a un antro para bailar. Ni siquiera podemos salir a pasear por nuestro barrio, porque tenemos que ser RESPONSABLES. Tenemos que luchar contra este virus que nos está atacando y esta es la mejor medida, #YoMeQuedoEnCasa.

Les quiero contar mi vivencia, ya que hay mucha gente que se siente igual que yo en estos momentos. Estoy en un país que no es el mío, México de mis amores. Me separan de mi familia 9.020 km de distancia y un drama espectacular. En España, hay más de 17.900 casos y 830 muertos, solamente al escribirlo se me enchina la piel y se me saltan las lágrimas. Allí está toda mi familia, en un pueblo de 1000 habitantes, donde el 70% de la población son personas mayores y mi mayor preocupación son mis ABUELOS.

¿Qué le dirían ustedes a sus abuelos si los tuvieran cerca? Si los pudieran abrazar.

Mi madre, desde ese pueblo al sur de Extremadura, me contaba que mi hermano estuvo el fin de semana en mi casa y ni siquiera pudo darle un beso a mi abuela. Imagino lo que significó para ella y se me parte el alma, pero esto solamente es cuestión de tiempo y entre todos podemos parar lo que nos tenía preparada la vida.

¿Cómo se vive aquí en México esta pandemia? Cada día hay más casos y desde mi balcón veo la calle desierta. Ojalá no solo sea en mi barrio y todos pongamos un poco de nuestra parte para decirle STOP al Corona Virus.

A pesar de que son tiempos difíciles, vamos a intentar no salir de casa, convertirnos en chef durante esta cuarentena, en pintores, escritores, hasta puedes ser el dj animador de tu colonia desde el balcón. Vamos a leer libros, estudiar online gratuitamente, ver películas, series, teatro, ópera y también vamos hacer deporte desde casa. Hoy las redes nos brindan una gran variedad de rutinas y oportunidades increíbles, con gente maravillosa que se está ofreciendo voluntariamente para que TODOS nosotros tengamos una cuarentena más amena, más sana, más saludable.

Pero no te olvides de las personas que no tienen redes, llama a la puerta de tu vecino que es mayor y ofrécete a hacerle el súper o dile a esa persona con la que no te hablas hace meses lo que la extrañas o que la quieres mucho, dile que cuando pase todo esto vas a ir a abrazarla muy fuerte.

Y tranquilos, porque sí vamos a poder abrazarnos de nuevo, reír juntos, besarnos, salir a comer, a beber, a caminar, ir al cine, al teatro, a hacer todo aquello que hemos hecho hasta ahora y cuando todo eso ocurra lo valoremos mucho más.

Y yo soy de las que creen que la distancia nos va a unir más.

Me despido con una pregunta y a ti que sí tienes redes, te invito a este reto:

¿Qué le dirías a esa persona que no puedes abrazar ahora mismo? Comparte en tus redes #YoLeDiría…

#YoLeDiría… #TeAmoAbuela #MeMueroPorComerteABesosYAbrazarte