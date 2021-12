Qué joya no te puede faltar, según Rosa Tous (de la joyería del famoso osito)

Ningún look está completo sin el uso joyas que realzan tu outfit y tu personalidad. ¿Cuál es la que no te puede faltar? Se lo preguntamos a Rosa Tous.

Los accesorios son una parte muy importante en un look, ya que son el complemento y, además, pueden resultan muy poderosos. Son como ese «comodín» al vestir con el que le puedes dar vida a un outfit. ¿Cuál es el más importante?

Platicamos con Rosa Tous, si el apellido te suena tan familiar es porque sí, ella es la vicepresidenta corporativa de la famosa y amada marca del osito, TOUS, quien se encontraba en México por la apertura de la nueva tienda de la marca en el centro comercial Artz Pedregal.

Cuando de joyas se trata, Rosa Tous es obviamente una maestra y con su expetise en el mundo joyero, quisimos preguntarle cómo llevar los accesorios a otro nivel en un look.

¿Cuál es la importancia de la joyería en el look de una persona, y cuál es la joya que nunca puede faltarle a una mujer?

«Bueno para mí evidentemente es muy importante porque he vivido en la joyería toda la vida. Y además me fijo mucho en las joyas que se llevan por la calle, en un evento, en un restaurante, me fijo muchísimo.

Creo que la pieza que no puede faltar son unos aretes porque están al lado de tu cara y te terminan de hacer el look.

También depende de un buen collar, te da mucha personalidad, pero unos buenos aretes, no importan si son pequeños o grandes te dan ese toque, te dan ese punto de que cuidas tu look que va con tu identidad».

La marca española de joyería abrió un a nueva tienda en el centro comercial Artz Pedregal, en el sur de la Ciudad de México, con un concepto totalmente diferente en el que, además de poder adquirir cada uno de sus productos y joyas, tiene un taller que con un artesano joyero mexicano, proveniente del programa de Escuela TOUS de Joyería y Oficios Artesanos, para personalizar joyas, limpiarlas y hacer arreglos.

Una noticia simplemente sensacional para todas las personas que aman a TOUS.

¿Qué hace «adictivo» al famoso osito joyero para las mujeres?

«Creo que el oso de alguna manera nos transporta a muchos momentos muy entrañables de nuestra vida. A momentos que han tenido que ver con la familia, con el hogar; todos hemos tenido un osito de peluche de niños, entonces yo creo que nos transporta un poco ahí.

Es verdad que a quien le gusta el oso, le chifla el oso; y también hay quien odia al oso. O sea que lo que es interesante es que no te deja indiferente, pero quien le gusta el oso lo ama con locura y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el cómo se siente», nos contó Rosa Tous.

¿Qué opinas sobre el límite de edad para usar ciertas joyas e incluso looks?

«Yo creo que tiene que tener que ver con la personalidad de cada una, más que con la edad . Hay veces que puedes encontrar a una mujer de 60 años con una minifalda y unas deportivas y puede estar estupenda y creerías que es un look para una mujer de 20. Yo creo que es un poco utópico. Lo que pasa es que sí es verdad que cada persona tiene que llevarlo con mucha personalidad y tiene que estar muy segura y tiene que ayudarle el Look a estar muy segura de sí misma, porque al final el look es lo que hace, te da seguridad, te da tranquilidad de cómo vas vestida y cómo te hacen sentir en ese momento».

