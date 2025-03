Moda circular: aprende a reciclar tu ropa de esta manera

La moda es una poderosa forma de expresión, pero también es una industria que tiene un alto impacto ambiental. Desde la producción de textiles hasta la acumulación de desechos, el sector textil es responsable de una gran cantidad de residuos y contaminación. Sin embargo, hay una solución accesible y efectiva para reducir su impacto: el reciclaje y la reutilización de prendas.

Así puedes sumarte al cambio

La moda rápida ha revolucionado la manera en que consumimos ropa, permitiendo acceso a tendencias a precios bajos. No obstante, este modelo también ha provocado un aumento en la producción masiva y desechos textiles. Se estima que cada año se generan alrededor de 92 millones de toneladas de desechos textiles en el mundo, lo que equivale a un camión de basura lleno de ropa desechada cada segundo.

El impacto ambiental de este consumo desmedido es alarmante: desde el desperdicio de agua potable en la fabricación de prendas hasta la emisión de gases de efecto invernadero en su producción y transporte. Ante esta situación, es urgente que consumidores y marcas adopten prácticas más sostenibles.

La importancia del reciclaje textil

El reciclaje textil es un proceso fundamental para mitigar el impacto ambiental de la industria de la moda. Consiste en recolectar ropa usada, clasificarla según su estado y material, y darle una segunda vida a través de diversas estrategias. Existen dos grandes caminos para reciclar prendas:

Reutilización: Las prendas en buen estado pueden lavarse y donarse a personas en situación vulnerable. Reciclaje de fibras: Las prendas que no pueden reutilizarse se descomponen en fibras para fabricar nuevos textiles y productos.

Este enfoque permite reducir la cantidad de desechos textiles, disminuir la explotación de recursos naturales y fomentar un consumo responsable.

Iniciativas que están marcando la diferencia

Afortunadamente, diversas marcas han comenzado a implementar estrategias de economía circular para combatir la problemática de la moda desechable. Una de estas iniciativas es The Next Cycle, una campaña impulsada por SHEIN México que busca promover la recolección y reciclaje de prendas usadas.

En 2024, esta campaña se implementó en diferentes Pop Up Stores de SHEIN, permitiendo a los asistentes donar ropa en los The Next Cycle Booths. Gracias a esta iniciativa, se recolectaron 9,530 prendas que fueron destinadas a la reutilización y reciclaje con el apoyo de la empresa mexicana Texinova, especialista en el manejo de residuos textiles.

El impacto de The Next Cycle va más allá del reciclaje. Las prendas en buen estado fueron donadas a asociaciones como CONFE, que apoya a personas con discapacidad intelectual, y Por Ti Mujer, una fundación dedicada a ayudar a mujeres, niños, indígenas y migrantes en situación vulnerable.

Cómo puedes sumarte a la moda sostenible

Ser parte del cambio es más fácil de lo que parece. Aquí te dejamos algunas acciones concretas para adoptar un consumo de moda más responsable:

Compra de manera consciente: Antes de adquirir una prenda nueva, pregúntate si realmente la necesitas y si puedes darle un uso prolongado.

Antes de adquirir una prenda nueva, pregúntate si realmente la necesitas y si puedes darle un uso prolongado. Elige marcas sostenibles: Opta por empresas que promuevan materiales reciclados y procesos responsables.

Opta por empresas que promuevan materiales reciclados y procesos responsables. Dona o intercambia ropa: En lugar de tirar prendas que ya no usas, dáselas a alguien que las necesite o participa en intercambios de ropa.

En lugar de tirar prendas que ya no usas, dáselas a alguien que las necesite o participa en intercambios de ropa. Recicla textiles: Busca programas de reciclaje textil en tu ciudad y deposita allí las prendas que ya no puedas reutilizar.

Busca programas de reciclaje textil en tu ciudad y deposita allí las prendas que ya no puedas reutilizar. Repara y personaliza: Aprende a arreglar prendas o dales un nuevo estilo con pequeñas modificaciones.

El futuro de la moda está en nuestras manos

El reciclaje y la reutilización de prendas no solo benefician al medio ambiente, sino que también fomentan una industria de la moda más justa y sostenible. Con iniciativas como The Next Cycle, las marcas y consumidores pueden trabajar juntos para reducir la huella ecológica y darle un nuevo significado a la ropa que ya no usamos.