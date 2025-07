Los 3 básicos del clóset de Macarena García que vas a querer para este regreso a clases

El back to school ya está aquí y, aunque quisiéramos seguir disfrutando del verano, la uni nos llama. Afortunadamente, Aerie y Macarena García tienen justo lo que necesitas para regresar a clases cómoda, en tendencia y muy auténtica.

Con su nueva campaña Ama Todas Tus Versiones, la actriz mexicana se convierte en la embajadora que nos recuerda algo importante: sentirte bien contigo empieza por elegirte todos los días, incluso desde lo que te pones.

Si estás en mood de darle un refresh a tu ropa pero no sabes por dónde empezar, aquí te dejamos tres must have de Aerie que Macarena ya está usando y que tú también vas a querer tener en tu clóset.

3 prendas que vas a necesitar en tu clóset esta temporada

Trouser Urbano en animal print

El animal print llegó para quedarse y este pantalón fluido, con vibra relajada pero con mucho estilo, combina con absolutamente todo y es ideal para esos días en los que quieres destacar sin parecer que lo intentaste demasiado.

SMOOTHEZ Body con encaje

Si tú lo que necesitas son opciones que se vean espectaculares tanto en los pasillos de la uni como en un restaurante de moda en la noche, este body se convertirá en tu nuevo mejor amigo. El encaje delicado, los tirantes delgados y ese efecto de “me arreglé, pero no tanto” quedan perfectos con jeans, faldas o hasta para hacer layering.

⁠Maxifalda en capas con encaje

Las maxifaldas son otro básico de la temporada y una gran aliada en días en los que queremos vernos bien sin pasar horas planeando el outfit. Esta falda combinada con un top básico o una hoodie oversize es un gran look para cualquier día de la semana.

¿Qué dice Maca sobre sentirte bien desde lo que usas?

Esta nueva etapa con Aerie no solo celebra el regreso a clases, también es una invitación a ser tú misma, sin filtros ni expectativas irreales. Y nadie lo dice mejor que Maca:

“...amar todas tus versiones significa honrar cada parte de ti, cada pedazo de ti, por muy diferentes que puedan ser uno de otro, amarlos todos y honrarlos todos, porque todos esos pedacitos de ti te hacen quien eres y te hacen una persona increíble”.