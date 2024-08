Los perfumes amaderados para hombre son una herramienta infalible para atrapar la atención de las mujeres y este es el motivo

Los perfumes no sólo son sinónimo de lujo y una muestra inequívoca de presencia y formalidad, también son elementos que representan perfectamente parte de tu personalidad y todo aquello que quieres proyectar para el mundo, pero detrás de las características de cada fragancia existen elementos que las agrupan en familias olfativas, una de ellas es la familia amaderada y aunque es una familia unisex, se utiliza con mayor frecuencia en la perfumería para hombres.

Recuerda que los olores no tienen género, todos los perfumes son para todas las personas, pero en el mercado aquellos perfumes que son pensados para los hombres tienen como componente principal la madera, que como materia prima también es considerada sumamente masculina.

No es casualidad que los perfumes más vendidos para hombre tengan en su composición este elemento como uno de los acordes olfativos principales, de acuerdo con un estudio reciente realizado en la Universidad de Yale, a las mujeres les atraen más los hombres que utilizan perfumes con toques de madera debido a que son más estimulantes para el cerebro, es decir, la memoria olfativa de las mujeres es mucho más receptiva con fragancias de esta familia aunque no siempre es evidente pues hay aromas que percibimos, pero que no somos conscientes de ello.

Además de la increíble capacidad del cerebro para recordar personas y momentos específicos a través de los olores, los perfumes también aportan un importante grado de personalidad e individualidad, pues incluso cuando dos personas utilizan el mismo perfume no huele exactamente igual gracias al pH de la piel, la sudoración y el aroma personal, de hecho, está comprobado que hay pieles en las que los perfumes duran más tiempo o son más intensos.

La poderosa razón por la que nos atraen más los hombres que usan perfumes amaderados

Por su peculiar aroma, los perfumes con toques de madera estimulan la excitación cerebral aumentando hasta un 35% los recuerdos almacenados en el núcleo de la amígdala y el hipocampo.

Los perfumes que peretenecen a la familia olfativa amaderada provocan la sensación de calidez y elegancia gracias a su personalidad intensa y sensual. Además de ser atemporales y misteriosos, harán lucir a tu pareja como un verdadero hombre de acción.

