Guía de escotes que más te favorecen si tienes pechos pequeños

Los escotes son para todas las mujeres que deseen usarlos, sin embargo, no todas se animan a usarlos por el tamaño de sus pechos: aprende a usar los que más te favorecen sin importar la talla

La moda es para todas, que nadie nunca te diga lo contrario: estos escotes te harán lucir maravillosa y sobre todo cómoda si consideras que tienes pechos pequeños y alguna vez te has restringido a usarlos por miedo a no lucir como las consentidas del universo.

Los tiempos han cambiado y los estándares de belleza se han movido, esto no quiere decir que ya todo sea perfecto, pero actualmente hay más posibilidades de vestir bien y sentirte cómoda con tu cuerpo, aunque no cumpla con los reglamentarios 90-60-90 de la moda retro.

Hoy en Cosmopolitan tenemos para ti una guía simplificada que te ayudará a elegir los escotes que más te favorecen si tienes pechos pequeños.

Escote con cuello halter

Si estás indecisa sobre tu próximo look y aún no te animas a dar el siguiente paso de estilo, te sugerimos llevar algo súper femenino y sofisticado. Olvídate de los cuellos redondos que no favorecen a nadie y que sólo son cómodos en las sesiones de ejercicio y prueba con un escote cuello halter.

Lo mejor de este corte es que te ayudará a lucir tu espalda, por lo que también te sugerimos un hair look de cabello recogido.

Escote con cuello halter Getty images

Escote en V

En cualquiera de sus presentaciones, el escote en V será de tus mejores aliados para combatir la ausencia. Para lucir este escote no es necesaria la ropa interior, dales a tus pechos la libertad que durante años los brasieres push up les han arrebatado.

Para este escote puedes utilizar el cabello indistintamente, ya sea recogido o suelto, es ideal para ambos.

Escote en V Getty images

Escote Bardot

Este precioso escote lleva por nombre Bardot gracias que la actriz francesa Brigitte Bardot lo popularizó en la década de los 50’s y 60’s. Se trata de un escote que te permite lucir las clavículas dándole protagonismo a los hombros y la espalda.

El corrugado que se forma gracias a la línea vertical de este corte le aporta volumen a la zona del pecho, por lo que te hará lucir perfectamente proporcionada.

El peinado puede ser alto, pero sólo si lo complementas con un collar suelto o una cadenita discreta y sensual.

Escote Bardot Getty images

Escote drapeado

Un drapeado también te aportará volumen en la zona del pecho, pero además remarcará tu silueta en la zona media. Este corte le da más protagonismo a las piernas y glúteos, haciéndote lucir muy elegante en cualquiera de sus presentaciones, ya sea con la espalda descubierta o con el ombligo al aire.

Para este corte unos aretes largos van muy bien.

Escote drapeado Getty images

Consideraciones adicionales para elegir el escote que más te beneficia si tienes pechos pequeños