Ellas son las mexicanas reconocidas que forman parte de la campaña internacional de Victoria’s Secret

Hace un par de días, la marca de lencería por excelencia, Victoria’s Secret, reventó las redes sociales gracias a su nueva campaña The Icon, en la que los rostros más distinguidos de la industria reaparecieron para celebrar la figura femenina de una forma espectacular.

Y es que ver juntas a Gisele Bündceh, Naomi Campbell, Adriana Lima, Candice Swanepoel y Emily Ratajkowski no es cualquier cosa. The Icon by Victoria’s Secret marca una nueva tendencia en el tipo de lencería que busca no sólo resaltar la silueta femenina, sino también celebrarla.

Katya Echezarreta

De la mano de esta fabulosa campaña, la marca presentó también You are an ICON, con el objetivo de destacar el talento mexicano. Celebración a la que se suman la actriz Yalitza Aparicio, la astronauta Katya Echezarreta, la modelo Mariana Zaragoza y la activista y creadora de contenido Victoria Volkova. Sin duda, todas ellas han destacado en diferentes industrias y por eso, merecen el reconocimiento como íconos mexicanos.

“Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son y nos demos cuenta de que la diversidad también es hermosa. Usar la lencería de Victoria’s Secret me hace sentir segura, única y poderosa”, comentó Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio

Por su parte, Janie Schaffer, directora de diseño de Victoria’s Secret aseguró que esta colección, además de ser emocionante y elevar tu guardarropa, tiene el objetivo de recordarte que todos somos íconos.