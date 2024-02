Sigue leyendo porque tengo todos los detalles del lanzamiento de dos nuevos productos que harán maravillas con tus cejas

No por nada Benefit Cosmetics es considerado el mayor experto en cejas, con años en el mercado, la marca vende un producto de estos cada dos segundos alrededor del mundo. Increíble, ¿no? Pero no diría que sorprendente porque, definitivamente, son de lo primero en que se viene a la mente cuando de cejas hablamos y, probablemente, ya has probado uno (o más) de sus productos para perfeccionar las tuyas.

Precisely, My Brow Wax Getty Images

El nuevo 1,2,3 de las cejas

Precisely, My Brow Pencil

Uno de sus productos estrella es Precisely, My Brow Pencil, un lápiz para cejas ultra-fino y altamente pigmentado que ayuda a definir las cejas con precisión, logrando trazos parecidos a los pelitos de tu ceja, con una punta de 1.5 mm, parecía ser la opción más delgada en el mercado. Pero eso cambia hoy porque la familia Precisely se extiende, empezando con Precisely, My Brow Detailer, otro lápiz hecho para lograr detalles micro-finos y su punta es ¡DI-MI-NU-TA! Con tan solo 0.8 mm cuesta trabajo creer que haya un lápiz de ceja tan delgado, pero ¡lo hay! Soy testigo, pues ya lo probé y es increíble. Con este lápiz puedes lograr detalles mega precisos para complementar lo que comenzaste con My Brow Pencil, además, es waterproof, así que nada de cejas corridas aquí. A diferencia de su hermano mayor, que viene en 12 tonos, este únicamente viene en seis, con la idea de que uses uno un poco más oscuro que tu tono normal para crear profundidad a la hora de detallar tu ceja y, así lograr un efecto más natural.

Precisely, My Brow Wax

Pero… eso no es todo. A la familia Precisely también se une un hermano más: Precisely, My Brow Wax, una cera para esculpir cejas con alta pigmentación. Esta viene en los mismos 12 tonos que el primer Precisely y es a prueba de manchas y sudor. Parte de lo increíble de esta, además de su gran pigmentación, es el cepillo aplicador que tiene dos lados, uno plano, ideal para aplicar el color y otro de domo que ayuda a esculpir la ceja y dar un acabado más natural.

Pricesely, My Brow Wax

Ahora te preguntarás, ¿cuál uso primero? La rutina de Precisely es sencilla y no tienes que ser ningún experto para perfeccionarla:

1. Comienza con My Brow Pencil, delineando, definiendo y rellenando las cejas.

2. Sigue con My Brow Detailer, lo que harás ahora es añadir trazos ligeros y micro-finos de raíz a punta para perfeccionar la forma deseada.

3. Termina cepillando las cejas hacia arriba con My Brow Wax.

4. ¡Listo! Ya tienes unas cejas de impacto en tres sencillos pasos.